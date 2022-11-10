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挨告圖利薛瑞元「梭哈」反控誣告 李德維再嗆：我怕你會被關

聯合報／ 記者許政榆／台北即時報導
李德維（左）在衛環委員會發言質詢衛福部長薛瑞元（右二），雙方言辭交鋒。李德維嘲諷薛瑞元的重砲發言，說自己確實不清楚「惹到什麼樣的人」。記者杜建重／攝影
李德維（左）在衛環委員會發言質詢衛福部長薛瑞元（右二），雙方言辭交鋒。李德維嘲諷薛瑞元的重砲發言，說自己確實不清楚「惹到什麼樣的人」。記者杜建重／攝影

立法院國民黨團書記長李德維昨赴台北地檢署告衛福部長薛瑞元、疾管署長周志浩，護航高端疫苗涉嫌違反「貪汙治罪條例」、「公務員圖利罪」，薛瑞元今上午回嗆，一定和李德維「搞到底」，兩人之中有一個人會抓去關。李德維今上午在立院質詢薛瑞元，是隔空交火後首度面對面，李再開砲，納稅人繳那麼多錢給行政部門，結果疫苗卻黑箱作業，酸薛「我不希望你被關，但你真的要小心，因為你的回答很危險」。

遭李德維告圖利罪，薛瑞元今上午會前受訪，認為本來選舉操作可以不用太理會，但李德維「他不清楚惹到什麼人，我不是一個可以任人欺負的公務員」，更嗆「貪污治罪條例圖利罪」是5年以上有期徒刑，「誣告罪」是7年以下有期徒刑，雙方籌碼不一樣，「我就跟他梭哈，我一定和他搞到底，我們兩個有一個人會被抓去關」。

國民黨立委林奕華今質詢，質疑高端去年5月30日發布上市公司重大訊息時，提及合約不可公開相關內容等限制條款，與她手中取得一份5月4日疾管署與高端採購契約第16.8版本草案的內容相同，其中第10、11條寫道，「廠商未經機關書面同意，不得將契約內容提供無關第三人」，若依照該份資料，質疑起初就是衛福部要高端保密、不公開契約，「就是黑箱，不讓民眾知道真相」。

薛瑞元回應，該份合約有變更過，最後版本不是這樣，也沒有要求廠商不能公開，林手中是錯誤的內容，反酸「你們版本是錯的，怎麼看都一樣，委員很辛苦，還去看錯的資料」，且衛福部不是金管會，無法管高端發布重訊內容為何，建議林若要詢問高端的重訊內容，應該去問高端。林奕華表示，衛福部不願公開合約內容，又說她手中資料是錯的，身為採購機關也不敢跟金管會檢舉，「那就是有鬼」。

李德維接續質詢，質疑衛福部花了幾10億人民公帑採購高端疫苗，高端財報內容公然說謊，衛福部竟無動於衷，根本是尸位素餐，「你說不是任人欺負的公務員，我們老百姓也不是任人欺負」。李說，我不希望你被關，但按照你今天的回答「很危險，我怕你被關」，因為希望中華民國公務員是為人民、嚴守法律，不要圖利廠商讓人民唾棄，我們只好請求司法機關做調查，「你覺得委屈？真正委屈是人民！」

被李德維提告，薛瑞元回應，很自信自己沒有違法，也認為自己沒有做錯什麼事，但他並未在委員會質詢中多做回應。薛會後接受媒體訪問，透露因為立委在立法院質詢有言論免責權，但誣告行為一但進入司法體系，就沒有言論免責的問題，既然說「梭哈」就一定會提告，兩個人之中一定有人會被抓去關，但提告時間暫時保密。

近日高端疫苗議題延燒，國民黨立委李德維、衛福部長薛瑞元連日隔空交火，今上午在立院質詢當面再開砲。圖／截自國會頻道
近日高端疫苗議題延燒，國民黨立委李德維、衛福部長薛瑞元連日隔空交火，今上午在立院質詢當面再開砲。圖／截自國會頻道
李德維（圖）在衛環委員會發言質詢衛福部長薛瑞元，雙方言辭交鋒。記者杜建重／攝影
李德維（圖）在衛環委員會發言質詢衛福部長薛瑞元，雙方言辭交鋒。記者杜建重／攝影

高端疫苗 李德維 薛瑞元

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