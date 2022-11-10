接棒蔣萬安立委缺？徐巧芯：我只擔心我的議員選舉
國民黨台北市長候選人蔣萬安今宣布請辭立委，留下中山、北松山選區立委的缺，目前國民黨內被點名可能參加的人選，包括放棄連任的台北市中山大同選區的市議員王浩，松山信義區市議員王鴻薇、徐巧芯。徐巧芯今天說，目前對她最重要的是她自己的議員能連任成功，及蔣萬安可以順利當選市長。
蔣萬安今天宣布辭去立委，展現破釜沉舟的決心；因蔣萬安任期超過一年，因此需進行補選。
徐巧芯下午在TVBS電視台門口接受媒體訪問時表示，她現在比較擔心自己的議員連任選舉，她和團隊都很努力，蔣萬安請辭，她希望他能順利選上台北市長，現在對她而言最重要的是她的議員選舉能成功連任，還有蔣萬安能順利當選市長。
對於北市議員阮昭雄率先表態將投入補選，徐巧芯說祝福他，並表示蔣萬安請辭後民進黨應該是認為蔣萬安能順利當選，所以紛紛爭取這一席，代表民進黨對蔣萬安的選情很有信心。
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