諾魯新任總統14日訪台 蔡英文總統將以軍禮歡迎

外交部表示，我國太平洋友邦諾魯共和國總統昆洛斯(Russ Joseph Kun)伉儷應我國政府邀請，於14日至19日率團來台進行國是訪問，外交部表達誠摯歡迎，為展現對友邦元首來訪的禮遇，蔡英文總統將以隆重軍禮歡迎及國宴款待昆洛斯總統訪團。

外交部指出，諾魯共和國今年9月24日舉行國會大選，昆洛斯總統及新內閣成員於9月29日宣誓就職，昆洛斯總統上任剛滿一個半月，隨即率領新政府閣員來台訪問，以具體行動支持兩國堅固友好邦誼，更展現對台、諾情誼及夥伴關係的高度重視。

此次訪團成員包括諾魯司法部長德耶(Pyon Dieye)、外交暨貿易部副部長皮里斯(Asterio Appi)、內政部副部長達吉雅各(Isabella Dageago)、司法暨邊境管理部副部長伊歐(Maverick Eoe)、國家緊急事務暨體育部副部長傑洛米(Jesse Jeremiah)及諾魯磷礦公司副部長湯邁(Delvin Thoma)等共20人。

外交部表示，昆洛斯總統是首度以總統身分蒞臨訪問我國，為展現對友邦元首來訪的禮遇，蔡英文總統將以隆重軍禮歡迎及國宴款待昆總統訪團，外交部長吳釗燮也將設宴款待團員，雙方將就深化兩國人才培訓、資通訊、海巡、港務、糧食安全、氣候變遷等領域的合作交換意見。

外交部指出，我國與諾魯於2005年復交至今邁入第17年，兩國在堅實友好的夥伴關係上，推動農漁業、醫衛、教育文化、潔淨能源、航空、港務及海巡等多元的雙邊合作計畫，豐碩成果有目共睹。

外交部期盼昆總統訪團透過此行實地體驗台灣政治、經濟及社會發展現況與民情，增進對台灣的深層瞭解，並與我國政府及民間企業進行深度交流，開拓新合作契機，共同持續加強兩國緊密邦誼。