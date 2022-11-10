【專家之眼】英國部長講幹話辭職 台灣的幹話王呢？

英國首相蘇納格籌組的新內閣，其中的不管部部長威廉森（Gavin Williamson），因為被國會同仁，以及過去他在不同的內閣中擔任教育部長及國防部長時，用語言或文字「霸凌」過的部屬，向國會的「獨立申訴及申冤小組」’’the Independent Complaints and Grievance Scheme (ICGS) ‘’申請調查，導致威廉森上任才兩個星期後，即提出辭職。而蘇納格首相鑑於威廉森堪稱是英國政務官𥚃，被指控為「不講倫理及不道德」的「幹話王」，為了新政府的聲譽，也只好接受威廉森的辭職。

威廉森的「講幹話」記錄層出不窮，其實這是他第三次從政務職下台，第一次是在梅伊（May）首相時，第二次是在強生（Johnson）首相時。投訴者告訴英國媒體，威廉森因為沒有受邀參加女王的葬禮，他發了一個訊息給前黨鞭 Wendy Morton，用「咒罵的文字」表達他的高度不滿。

英國的衛報透露，威廉森在擔任國防部長時，曾經對一個高階文官用「霸凌」的語言，威脅説「要割斷你的喉嚨」（slit your throat），然後叫人家「從窗戶跳出去」（jump out of window）。更嚴重的是一個女性國會議員説，前國會黨鞭Milton曾傳給她一個email，舉出威廉森曾經質問一個女性文官，有關一個部長任意改變行程去投票，怒責文官們：就是給我XXX滾開（f*** off），而「如果文官們還仗著有LP（bollocks），敢來找我，我會罵xxx，你們這些囂張跋扈的文官」（if they have the bollocks to come and see me. F*** jumped up civil servants.）這些霸凌的言語，對投訴者的身心都造成很大的傷害。

當然，不止言語上的霸凌，威廉森在對付國會同仁上，還被傳出他會特別去蒐集他們有關性癖好的「八卦事證」，雖然報導沒有指出他有利用這些事證去威脅同仁，但已令有些人感到不安。某位國會同仁有財務需要，威廉森通融給了一張支票，但卻説「我現在擁有你了」。

威廉森當然否認這些指控，但有感於自己已被指控會傷到蘇納格政府，就是主動辭職，也表示接下來會配合國會的獨立調查。不過，威廉森雖辭職，但還是維持最基本的格調，即政務官的離職遣散費16,876英鎊，以及上任兩個星期的工資 2,589英鎊，他願意放棄不領。

相較於英國政務官的官箴，威廉森的言行固不可取，但果斷的辭職，也不領取任何費用，台灣的政務人員，尤其是領頭的蘇貞昌及「我負責」的陳時中，早就被封為當下「最負盛名」的「幹話王」。但一個仍高居「廟堂之上」，一個參選「首都」市長，他們一出口常是「金句」，雖沒有像威廉森「爆粗口」，但其「金句」的粗暴程度，其實不亞於威廉森。

例如蘇揆狠駡在野黨女性「不要臉」，就是霸凌的語言，就事論事，駡女性不要臉也涉嫌性別歧視。而最近蘇的女兒涉及桃園市政府的標案，因為不是他女兒的公司去標案，但卻是承接標案公司分包出去的項目，沒有標案之名，卻實質承作政府工程，媒體報導，蘇貞昌認為這樣的民間合作很正常，並不避諱瓜田李下之嫌，雖然不是粗話，卻讓人感覺其話語的「蠻橫」！

陳時中的「金句」更是常常讓人搖頭，像萊克多巴胺的豬肉，居然會講到「吃豬睪丸體力會變好，還會變聰明」，嚴格説來也有不好的暗示，隱喻雄性性別上的優勢！

相較之下，會講粗話卻敢於負責的英國威廉森，比起蘇貞昌、陳時中，還是有擔當多了！