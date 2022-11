【專家之眼】英國部長講幹話辭職 台灣的幹話王呢？

英國首相蘇納格籌組的新內閣,其中的不管部部長威廉森(Gavin Williamson),因為被國會同仁,以及過去他在不同的內閣中擔任教育部長及國防部長時,用語言或文字「霸凌」過的部屬,向國會的「獨立申訴及申冤小組」’’the Independent Complaints and Grievance Scheme (ICGS) ‘’申請調查,導致威廉森上任才兩個星期後,即提出辭職。而蘇納格首相鑑於威廉森堪稱是英國政務官𥚃,被指控為「不講倫理及不道德」的「幹話王」,為了新政府的聲譽,也只好接受威廉森的辭職。

威廉森的「講幹話」記錄層出不窮,其實這是他第三次從政務職下台,第一次是在梅伊(May)首相時,第二次是在強生(Johnson)首相時。投訴者告訴英國媒體,威廉森因為沒有受邀參加女王的葬禮,他發了一個訊息給前黨鞭 Wendy Morton,用「咒罵的文字」表達他的高度不滿。

英國的衛報透露,威廉森在擔任國防部長時,曾經對一個高階文官用「霸凌」的語言,威脅説「要割斷你的喉嚨」(slit your throat),然後叫人家「從窗戶跳出去」(jump out of window)。更嚴重的是一個女性國會議員説,前國會黨鞭Milton曾傳給她一個email,舉出威廉森曾經質問一個女性文官,有關一個部長任意改變行程去投票,怒責文官們:就是給我XXX滾開(f*** off),而「如果文官們還仗著有LP(bollocks),敢來找我,我會罵xxx,你們這些囂張跋扈的文官」(if they have the bollocks to come and see me. F*** jumped up civil servants.)這些霸凌的言語,對投訴者的身心都造成很大的傷害。

當然,不止言語上的霸凌,威廉森在對付國會同仁上,還被傳出他會特別去蒐集他們有關性癖好的「八卦事證」,雖然報導沒有指出他有利用這些事證去威脅同仁,但已令有些人感到不安。某位國會同仁有財務需要,威廉森通融給了一張支票,但卻説「我現在擁有你了」。

威廉森當然否認這些指控,但有感於自己已被指控會傷到蘇納格政府,就是主動辭職,也表示接下來會配合國會的獨立調查。不過,威廉森雖辭職,但還是維持最基本的格調,即政務官的離職遣散費16,876英鎊,以及上任兩個星期的工資 2,589英鎊,他願意放棄不領。

相較於英國政務官的官箴,威廉森的言行固不可取,但果斷的辭職,也不領取任何費用,台灣的政務人員,尤其是領頭的蘇貞昌及「我負責」的陳時中,早就被封為當下「最負盛名」的「幹話王」。但一個仍高居「廟堂之上」,一個參選「首都」市長,他們一出口常是「金句」,雖沒有像威廉森「爆粗口」,但其「金句」的粗暴程度,其實不亞於威廉森。

例如蘇揆狠駡在野黨女性「不要臉」,就是霸凌的語言,就事論事,駡女性不要臉也涉嫌性別歧視。而最近蘇的女兒涉及桃園市政府的標案,因為不是他女兒的公司去標案,但卻是承接標案公司分包出去的項目,沒有標案之名,卻實質承作政府工程,媒體報導,蘇貞昌認為這樣的民間合作很正常,並不避諱瓜田李下之嫌,雖然不是粗話,卻讓人感覺其話語的「蠻橫」!

陳時中的「金句」更是常常讓人搖頭,像萊克多巴胺的豬肉,居然會講到「吃豬睪丸體力會變好,還會變聰明」,嚴格説來也有不好的暗示,隱喻雄性性別上的優勢!

相較之下,會講粗話卻敢於負責的英國威廉森,比起蘇貞昌、陳時中,還是有擔當多了!