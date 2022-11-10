蔣萬安辭立委 藍3綠2選將被點名可能投入補選

國民黨台北市長候選人蔣萬安今宣布請辭立委，留下中山、北松山選區立委的缺，未來補選受到注目，目前國民黨內被點名可能參加的人選，包括放棄連任的台北市中山大同選區市議員王浩，松山信義區市議員王鴻薇、徐巧芯；國民黨市黨部主委黃呂錦茹表示，未來是黨內初選或黨進行徵召，都是選項，但要等到市長和市議員選舉結束後再來思考。

現任台北市議員王浩，擔任蔣萬安總執行總幹事，王浩表示，身為競選團隊執行總幹事，此時的重心與重點任務，即是盡輔選之責，至於媒體關心的立委補選，雖然法定的補選期程相當侷促，但此時都還言之過早。他現在的工作與目標就是讓國民黨府會雙贏，之後再往下個目標前進。

王浩說，相信黨的所有夥伴們，現下所關注的、所在意的焦點，都是11月26日當天的選舉結果。一次專注一個目標，然後盡力完成目標所需的任務。王鴻薇與徐巧芯，今天受訪也都表示，現階段全力爭取市議員連任。

民眾黨市黨部主委林國成今天也表示，針對立委補選，現在全黨都在拚九合一選舉，還沒有考慮這個問題，況且蔣萬安今天宣布，民眾黨內目前都還沒有討論，等選完才會討論。

民進黨陣營，除了2020與蔣萬安競選的吳怡農被點名參選，放棄連任的民進黨市議員阮昭雄今天也宣布將參加中山區立委補選。

吳怡農表示，他的工作目標不變，在選前最後兩周全力輔選，讓18歲公民權修憲案過關，同時讓在他當主委任內提名的議員成功進到市議會，讓陳時中為台北市民服務。立委補選的事，選舉後再說。

阮昭雄今天也表示，他將投入立委補選，已做好接下戰場並勝選的準備。阮昭雄說，他是中山區長大的孩子，中山區和北松山區，正是他的母校中正國小和大同國中所在地，他在遼寧街長大的，這一帶他非常熟悉。