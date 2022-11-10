拜登稱將和習討論台灣 外交部：台美互信良好密切聯繫

美國總統拜登（Joe Biden）日前表示，將在20國集團峰會（G20）與中國國家主席習近平討論台灣。外交部表示，目前台美之間互信良好，溝通管道至為暢通，我方將持續就美中高層互動情形與美方保持密切聯繫，隨時掌握。

拜登日前在期中選舉後首度舉行記者會，被問到會不會在拜習會時，當著中國大陸國家主席習近平的面，告訴習美國會以軍事捍衛台灣，拜登沒有正面回應，僅說，「我會跟他有這個對話。」

拜登說，美中會畫出攸關各自國家安全的「紅線」，針對這些紅線領域是不是會有衝突，若是，要怎麼解決。接著拜登談及台灣時表示，「台灣準則（Taiwan doctrine）從未改變，我確定我們會討論台灣」，以及公平貿易、中國大陸與區域國家的關係等一系列議題。

外交部指出，美方近期已多次重申其對中方挑釁的堅決反對及對台灣安全之重視與承諾，外交部一向密切關注美中高層互動情形，目前台美之間互信良好，溝通管道至為暢通，我方將持續就美中高層互動情形與美方保持密切聯繫，隨時掌握。