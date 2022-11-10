綠委控張榮味農舍違建 批雲林縣政府放任不作為

民進黨立委范雲、賴品妤今天質疑，地方人士稱為「青埔宮」，門牌號碼「雲林縣虎尾鎮青埔2-29」的豪華莊園，屬於一般農業區農牧用地，照理說只能蓋農舍，卻是華麗的千坪莊園，雲林縣政府卻毫無作為，原來該豪華莊園是雲林縣長張麗善的哥哥張榮味的家，呼籲內政部、農委會盡到中央主管機關監督責任，不要放任失控的地方自治。

賴品妤出示2013、2016、2018年該地段空拍圖指出，2013年只有2棟用以招待貴賓的小木屋與招待所；2016年清楚可見青埔宮的主建物已完成；直到2018年，不但青埔宮主建物擴張，周邊更有碎石鋪面、圍牆、鐵門，航空照清楚可見，除青埔宮建物面積超過農地10％，整塊地無法作為農業使用的區域必定超過80％。

「難道是只准州官放火、不許百姓點燈？」范雲說，雲林縣政府並非完全不管農地使用，雲林縣政府今年針對民眾「農地上有不適合農作物種植的物質，未符合農用規定」，開罰6萬到30萬元，但對於張榮味的豪華莊園，疑似完全沒有農用，且違反農舍使用相關規定，縣府卻毫無作為。

范雲進一步指出，農委會前主委陳武雄曾在立法院備詢時說，關鍵在於農舍所在的農地，到底有沒有作為農業使用？如果沒有作為農業使用，那所蓋的房子也不能稱作是農舍。

賴品妤批評，該豪華莊園明顯違法，雲林縣政府稱不能用目測，卻不願意前往丈量，視而不見，縣府究竟是不敢開罰還是不願開罰，呼籲中央主管機關要督促雲林縣政府面對問題。

農委會回應，根據照片顯示，非農用使用面積明顯超過10％，實際現場測量應該縣市政府會同相關單位前往，若稽查發現未依規定使用，需通知建管單位依法處理。內政部則說，實際違規情況要請雲林縣政府確實查清楚，農業適用是否按照規定由農業單位啟動，中央會有調查的原則與機制。