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李文忠：榮家建物重建名為榮民大樓 不再稱「中正樓」

聯合報／ 記者洪哲政／台北即時報導
退輔會副主委李文忠（右）上午赴立法院外交及國防委員會，代表主委馮世寬針對明年度退輔會主管預算進行業務報告。圖／取自立法院直播
退輔會副主委李文忠（右）上午赴立法院外交及國防委員會，代表主委馮世寬針對明年度退輔會主管預算進行業務報告。圖／取自立法院直播

退輔會副主委李文忠上午在立法院表示，目前有5萬多名榮民視前總統蔣中正為父親，若拆除蔣中正銅像勢必引起激烈反抗，因此他不贊成拆除，首要之舉則是威權除魅。他說，中正紀念堂才是最大威權象徵，不該存在於民主國家。而未來榮家裡的建築，只要拆除重建後，就不再叫「中正樓」等名稱，而改稱榮民大樓。

李文忠上午赴立法院外交及國防委員會，代表主委馮世寬針對明年度退輔會主管預算進行業務報告，並備質詢。李文忠說，退輔會三位主委都勸說馮世寬考量身體，讓副主委赴院備詢。無黨籍立委林昶佐質詢時關切「轉型正義」所涉榮家蔣中正銅像問題。

李文忠指出，銅像是威權象徵，該拆的拆，該移的移，但比如榮家，對大部分榮民來講，老總統就像父親一樣從大陸帶來的，所以榮民就應繼續保存（銅像）；他說，中正紀念堂才是最大的威權象徵，坦白講民主國家不該存在這樣的東西，早就該拆除，但因為還有深藍民眾及5萬多名榮民，若現在拆除一定引起激烈反抗，結果就是拆不成，因此他認為首要之舉是威權除魅，例如中正紀念堂的圍牆就如同陵寢，應先拆除。

李文忠強調，台灣現在主要敵人是中共，「老總統他有功有過，但反共復台是功，今天必須要面對，台灣最需要是這個，這部分必須肯定，也應該繼承」，但因此今天台灣最大的困難是內部不團結，這不是誰的錯，但且政府要負比較大的責任，並面對如何團結國人。

林昶佐認為，威權除魅確實可以進行，但榮家也會有新人，不會只讓當年1949年隨國民黨撤退來台的老榮民居住，因此他認為退輔會應該要有積極作為，不只是處理威權象徵，還要促進社會理解，讓這些榮民理解當年台灣受威權迫害的歷史與心情。

李文忠表示，消極的部分，榮家許多建築目前都稱為中正樓或中正紀念堂，但改建重建後，就叫榮民大樓。

榮民 蔣中正 李文忠

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