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館長自爆被查水表 哭喊：求求民進黨饒過我！
網紅「館長」陳之漢近期頻頻對民進黨開砲，並預言民進黨年底選舉「死定了」。館長昨天深夜直播再指出，旗下7間公司同一時間被抽查，不僅查稅又查空氣品質，讓他不得不懷疑是因為自己的言論而被「查水表」，更直言，「求求民進黨政府饒過我，放我一馬」。
館長表示，7間公司一起被抽查，這機率比被雷打中、中大樂透還要難，根本是巧合中的巧合，難道出來做生意一定要沒有良心？實話實說錯了嗎？館長說，在多次批評民進黨之後，最近場館被通知查稅，而且強調是中央直接交辦，查得真的很扯。
館長指出，自己7家健身房每一間都是獨立公司，經營生意多年，從未聽說過7家公司同時被抽查的。一般中小企業的稅務抽查，都是電腦隨機抽，結果國稅局卻針對他7家公司一次性抽查、同時要求給資料，手段是有點激烈了。
館長說，這2、3年被疫情害得已經很慘，健身房完全不賺錢，但他的場館樣樣經過檢測，該台灣製的都是台灣製，自行出資的絕對自己丟錢，該繳稅報帳的沒少過，結果卻被集體查稅以及空氣品質。
館長不忘反諷表示，未來不會再批評政府，只會說民進黨好棒棒，票投陳時中就是支持館長，拜託民進黨放過一馬，不要再查了。
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