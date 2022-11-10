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2次審高端EUA專家8成相同 投不同意委員「此次未參加」

聯合報／ 記者許政榆／台北即時報導
食藥署專家會議通過，認同高端疫苗符合疫苗保護效益。本報資料照片
食藥署專家會議通過，認同高端疫苗符合疫苗保護效益。本報資料照片

高端疫苗緊急使用授權（EUA）獲核准得以延長，但衛福部至今未公開審查專家名單。國民黨立委徐志榮今天在立法院質詢衛福部長薛瑞元，過去曾說「不是同一班」專家審查，薛瑞元對此表示，此次會議的委員中，有12名委員是同樣的，上次投下反對票的委員「這次沒參加」。

去年7月高端通過EUA，當時與會專家21位，主席不參與投票，18人同意（3人通過，15人有條件通過），1人補件再議，1人不同意。今年11月3日的審查會議中，參與的14名專家一致通過，認定高端具有疫苗保護力，EUA得以延長。

徐志榮表示，高端近期引發外界關注，除了高端至今尚未被世界衛生組織（WHO）承認，導致去日本的民眾還要接受PCR檢驗、且高端股票暴起暴落，被懷疑牟利。

徐志榮說，政府採購高端500萬劑，先前逾期銷毀120萬劑，11月18日可能還有10幾萬劑被銷毀，等於銷毀量達三分之一，高端一劑要價800多元，推算回去每劑約1000元，等於「打水漂打掉10幾億」。

徐志榮說，11月7日質詢薛瑞元時，問及高端EUA第1次、第2次審查委員是否為同一班人，當時部長沒有多加思索地說是同一班人。不過指揮官王必勝周一表示，2次會議未必是同樣的人。

對此，薛瑞元說，他要做一點修正，EUA審查委員是從人才庫找出，第一次是這些人，第二次有些委員因故無法出席，加上我們希望增加部分專長。因此，第一次14名委員中，其中12名是同樣的，不同的2名委員其中1名是去年投下不同意票的，「他是自己不願意參加的」。

薛瑞元說，第一次14名委員中，其中12名是同樣的，不同的2名委員其中1名是去年投下不同意票的，「他是自己不願意參加的」。記者杜建重／攝影
薛瑞元說，第一次14名委員中，其中12名是同樣的，不同的2名委員其中1名是去年投下不同意票的，「他是自己不願意參加的」。記者杜建重／攝影

高端疫苗 薛瑞元 徐志榮

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