立委要求定期公開博物館文物損毀 李永得：研議訂定指引

故宮三件文物損毀事件引發喧然大波。立院教育文化委員會今天審查文化部及所屬單位預算案，立委陳秀寶透過視訊質詢時要求，文化部在文資法中訂定文物損毀公開指引，博物館的文物毀損紀錄應定期公開於網站，避免隱匿不報、也不會讓民眾對博物館失去信心。此外，要求博物館針對館藏文物，建立損毀的數位化紀錄，讓修復和保存計畫更完善。文化部長李永得表示，文化部會與文資局、學者專家討論研究、訂定指引。

文資局局長陳濟民表示，文物分為具文化資產身分與未具文化資產身分兩種。具文化資產身分者，文資局有監督之責，損毀須向文資局報告。陳濟民表示文資局將研議公布毀損紀錄。至於未具文化資產身分者，毀損不須向文資局報告，是否願意公布必須回歸典藏單位，將由文化部文資司與博物館研議。

陳秀寶指出，博物館館藏不只是博物館的、也是大家的。若有指引訂出、定期公開訊息、就不會有隱匿造成的爭議。文化部長李永得表示，文化部會與文資局、學者專家討論研究、訂定指引。