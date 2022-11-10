國慶無人機遭爆為陸製 政院：已著手調查釐清

國慶煙火有民間廠商秀無人機表演，國民黨立委魯明哲日前質詢時揭露，無人機有陸製零件，引發資安與國安疑慮。行政院發言人羅秉成表示，院長蘇貞昌第一時間已指定他和政委吳政忠調查釐清，若有相關進度會再進一步說明。

魯明哲日前質詢時指出，今年國慶焰火晚會的無人機表演，展演的無人機是中國大陸公司高巨創新的產品；蘇貞昌允會好好徹查。該公司則聲明核心軟硬體皆自行研發。

羅秉成今上午主持行政院會後記者會表示，蘇揆在第一時間已指定由他與吳政忠，就此事件原委調查釐清，此外，也要利用這個個案和機會，將相關資安防護體系機制，加以檢視強化，他們已著手進行相關調查與了解，若有相關進度會再進一步說明。

蘇揆今天在行政院會邀集政院二、三級機關，各局處署司長列席。羅秉成轉述，蘇揆強調施政上不能各自為政，不能只見樹不見林，特別要從國安與資安高度，檢視各項政策執行，球隊要能打全壘打、安打，但也要能守備，一定要部會互相團結合作。

羅秉成表示，蘇揆在會中以非洲豬瘟、防疫、百年大旱及混充茶為例，勉勵各部會首長與各級署、局、司、處主管，在一個團隊合作下，很多困難才能共同克服，各做各的肯定無法解決問題、達到目標。在各項執行與施政上，所有議題若與國安資安有關，一定要有足夠敏感性與專業去判斷，期許部會首長負起責任，盯緊二三級機關（構）主管，施政上要有團隊精神。規範不是只有訂定，有無落實執行，要有機制查核，契約不是寫了就算，在履約執行過程中，要有一定的責任與態度。