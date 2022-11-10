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衛福部幫寫報告疑幫高端「作弊」 薛瑞元：學生也能拿參考書

聯合報／ 記者許政榆／台北即時報導
針對國民黨告發衛福部長薛瑞元與疾管署長周志浩圖利，薛瑞元（左）上午在立法院火力全開回擊。記者杜建重／攝影
針對國民黨告發衛福部長薛瑞元與疾管署長周志浩圖利，薛瑞元（左）上午在立法院火力全開回擊。記者杜建重／攝影

指揮中心日前公布疫苗效益報告，指出高端疫苗有9成保護力，不過該份報告是疾管署自行分析，遭國民黨質疑衛福部裁判淪為槍手、作弊兼圖利。國民黨團總召曾銘宗今日於立院質詢衛福部長薛瑞元，直批衛福部、疾管署當考官出題目，不能因為學生交不出報告就幫忙寫，薛瑞元說「學生也可以拿參考書」，讓曾銘宗爆氣怒嗆「你是說Open book？開什麼玩笑？」雙方唇槍舌戰場面火爆。

曾銘宗質疑，去年食藥署通過高端緊急使用授權（EUA）時有附帶條件，要求一年內提交疫苗保護效益報告，既然當初附加條件要求高端提出報告，為何11月3日是由疾管署提出保護效益分析報告，高端所交出的保護效益報告是否資料不足？就算疾管署為了全民做效益評估報告，但也不可以在審查高端保護效益的場合提出，「蔡政府護航高端護到這種程度，無法無天，目無法紀」。

薛瑞元說，「學生寫報告時，當然可以有參考書啊」，且高端自己也有提出報告，不過食藥署委員為了要全盤考量，是否持續給高端EUA，因此除了參考高端提出的資料以外，委員也會參考疾管署提出的報告，不限只參考一份資料。而疾管署本來就要做報告，不管是否為了審查高端EUA，本來就有職責要將分析報告作出，其他國家審查條件也相同。

國民黨團昨日由書記長李德維代表赴台北地檢署，告發薛瑞元、疾管署長周志浩公務員圖利罪、貪汙治罪條例。曾銘宗當著薛瑞元面嗆「國民黨告你剛剛好而已」，薛瑞元不甘示弱回嗆「告了就告了，後果自行負責」。曾銘宗質疑，衛福部全力護航高端，不走法律程序是「害死高端，讓高端走不出去」，薛瑞元說，促進高端國產疫苗是我們既定政策，「害死高端另有其人」。

時代力量立委陳椒華質疑，高端現在不受信任，包括銷毀率高、產品瑕疵多、國人赴日本得自費PCR等，此次疾管署做效益評估報告，不必申請人體試驗倫理委員會（IRB），有違往例，甚至也未考慮委外做研究分析。薛瑞元說，公務機關執行法定職務不用經過IRB審查，這項規定10年前就有了，「公務機關就不用審查，規定就在這，不然法律定假的嗎？我不需要啊，為什麼要委外？」

外界要求公開審查高端效益報告委員名單，但衛福部、指揮中心皆稱委員不同意公開。陳椒華表示，過去衛福部很多審查委員都可以公開名單，既然現在高端EUA早就通過，為何不能公開委員名單？薛瑞元說，「公開的話沒人要來做委員，連吃個飯都被人在網路起底，有誰敢公開？」

薛瑞元在立院質詢中透露，高端效益評估報告會議紀錄草稿已完成，薛瑞元會中接受媒體聯訪，以過去經驗，會議結束一個月會將會議紀錄上網公告，這次會看看能否加速，最滿不會拖超過一過月時間，但要看委員的意見何時交回，現在無法確認公告時間，怕講定時間但還沒上網「會給人念」。

國民黨團總召曾銘宗上午在立法院衛環委員會質詢衛福部長薛瑞元誰下令疾管署替高端繳出防疫效益報告？並怒嗆薛瑞元淪為槍手。記者杜建重／攝影
國民黨團總召曾銘宗上午在立法院衛環委員會質詢衛福部長薛瑞元誰下令疾管署替高端繳出防疫效益報告？並怒嗆薛瑞元淪為槍手。記者杜建重／攝影

高端疫苗 薛瑞元 衛福部

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