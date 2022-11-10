衛福部幫寫報告疑幫高端「作弊」 薛瑞元：學生也能拿參考書

指揮中心日前公布疫苗效益報告，指出高端疫苗有9成保護力，不過該份報告是疾管署自行分析，遭國民黨質疑衛福部裁判淪為槍手、作弊兼圖利。國民黨團總召曾銘宗今日於立院質詢衛福部長薛瑞元，直批衛福部、疾管署當考官出題目，不能因為學生交不出報告就幫忙寫，薛瑞元說「學生也可以拿參考書」，讓曾銘宗爆氣怒嗆「你是說Open book？開什麼玩笑？」雙方唇槍舌戰場面火爆。

曾銘宗質疑，去年食藥署通過高端緊急使用授權（EUA）時有附帶條件，要求一年內提交疫苗保護效益報告，既然當初附加條件要求高端提出報告，為何11月3日是由疾管署提出保護效益分析報告，高端所交出的保護效益報告是否資料不足？就算疾管署為了全民做效益評估報告，但也不可以在審查高端保護效益的場合提出，「蔡政府護航高端護到這種程度，無法無天，目無法紀」。

薛瑞元說，「學生寫報告時，當然可以有參考書啊」，且高端自己也有提出報告，不過食藥署委員為了要全盤考量，是否持續給高端EUA，因此除了參考高端提出的資料以外，委員也會參考疾管署提出的報告，不限只參考一份資料。而疾管署本來就要做報告，不管是否為了審查高端EUA，本來就有職責要將分析報告作出，其他國家審查條件也相同。

國民黨團昨日由書記長李德維代表赴台北地檢署，告發薛瑞元、疾管署長周志浩公務員圖利罪、貪汙治罪條例。曾銘宗當著薛瑞元面嗆「國民黨告你剛剛好而已」，薛瑞元不甘示弱回嗆「告了就告了，後果自行負責」。曾銘宗質疑，衛福部全力護航高端，不走法律程序是「害死高端，讓高端走不出去」，薛瑞元說，促進高端國產疫苗是我們既定政策，「害死高端另有其人」。

時代力量立委陳椒華質疑，高端現在不受信任，包括銷毀率高、產品瑕疵多、國人赴日本得自費PCR等，此次疾管署做效益評估報告，不必申請人體試驗倫理委員會（IRB），有違往例，甚至也未考慮委外做研究分析。薛瑞元說，公務機關執行法定職務不用經過IRB審查，這項規定10年前就有了，「公務機關就不用審查，規定就在這，不然法律定假的嗎？我不需要啊，為什麼要委外？」

外界要求公開審查高端效益報告委員名單，但衛福部、指揮中心皆稱委員不同意公開。陳椒華表示，過去衛福部很多審查委員都可以公開名單，既然現在高端EUA早就通過，為何不能公開委員名單？薛瑞元說，「公開的話沒人要來做委員，連吃個飯都被人在網路起底，有誰敢公開？」