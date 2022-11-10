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影／火力全開回嗆「弄到底」 薛瑞元花3分鐘說原因

攝影中心／ 記者杜建重／台北即時報導
衛福部長薛瑞元（圖）今在立法院受訪時，針對國民黨立委李德維到北檢控告涉嫌違反貪汙治罪條例一事，反嗆李德維可能搞不清楚他惹到什麼樣的人。記者杜建重／攝影
衛福部長薛瑞元（圖）今在立法院受訪時，針對國民黨立委李德維到北檢控告涉嫌違反貪汙治罪條例一事，反嗆李德維可能搞不清楚他惹到什麼樣的人。記者杜建重／攝影

國民黨立委李德維昨天到北檢控告衛福部長薛瑞元、疾管署長周志浩等人涉嫌違反貪汙治罪條例，幫助高端EUA審查過關，薛瑞元今天上午到立法院備詢，會前受訪時針對此事火力全開回擊，嚴正表示自己不是好欺負的公務員，他要和李德維「梭哈」，強調自己一定和他弄到底，「我們倆反正有一個人會抓去關」。

薛瑞元表示，在中華民國台灣法律制度下，任何人可以告任何人，選舉操作本來可以不用太理會，但是李德維可能搞不清楚他惹到什麼樣的人，「我不是一個可以任人欺負的公務員。」

薛瑞元指出，貪汙治罪條例圖利罪是5年以上有期徒刑，誣告罪刑法169條是7年以下有期徒刑，老實說雙方籌碼並不一樣。

薛瑞元話鋒一轉回嗆「我就跟他梭哈，不管將來我是否離開公職，不管李德維委員將來是否還做立法委員，我一定和他弄到底，反正我們倆個有一個人會抓去關」。

隨後，薛瑞元花了3分多鐘強調自己的清白，並指出疾管署不賣藥也不製造藥品，高端本來就是藥商，本來就是專案製造可自行申請，國民黨團是烏龍解讀，衛福部不是特別為高端而提供，近期也將公布疾管署幫高端做效益評估的報告。

衛福部長薛瑞元（右二）今天上到立法院備詢，會前受訪時火力全開回擊國民黨提告一事。記者杜建重／攝影
衛福部長薛瑞元（右二）今天上到立法院備詢，會前受訪時火力全開回擊國民黨提告一事。記者杜建重／攝影
針對國民黨告發衛福部長薛瑞元與疾管署長周志浩圖利，薛瑞元（左）上午在立法院火力全開回擊。記者杜建重／攝影
針對國民黨告發衛福部長薛瑞元與疾管署長周志浩圖利，薛瑞元（左）上午在立法院火力全開回擊。記者杜建重／攝影
國民黨團總召曾銘宗（圖）上午在立法院衛環委員會質詢衛福部長薛瑞元誰下令疾管署替高端繳出防疫效益報告？並怒嗆薛瑞元淪為槍手。記者杜建重／攝影
國民黨團總召曾銘宗（圖）上午在立法院衛環委員會質詢衛福部長薛瑞元誰下令疾管署替高端繳出防疫效益報告？並怒嗆薛瑞元淪為槍手。記者杜建重／攝影

薛瑞元 李德維 高端

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