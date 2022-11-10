影／火力全開回嗆「弄到底」 薛瑞元花3分鐘說原因

國民黨立委李德維昨天到北檢控告衛福部長薛瑞元、疾管署長周志浩等人涉嫌違反貪汙治罪條例，幫助高端EUA審查過關，薛瑞元今天上午到立法院備詢，會前受訪時針對此事火力全開回擊，嚴正表示自己不是好欺負的公務員，他要和李德維「梭哈」，強調自己一定和他弄到底，「我們倆反正有一個人會抓去關」。

薛瑞元表示，在中華民國台灣法律制度下，任何人可以告任何人，選舉操作本來可以不用太理會，但是李德維可能搞不清楚他惹到什麼樣的人，「我不是一個可以任人欺負的公務員。」

薛瑞元指出，貪汙治罪條例圖利罪是5年以上有期徒刑，誣告罪刑法169條是7年以下有期徒刑，老實說雙方籌碼並不一樣。

薛瑞元話鋒一轉回嗆「我就跟他梭哈，不管將來我是否離開公職，不管李德維委員將來是否還做立法委員，我一定和他弄到底，反正我們倆個有一個人會抓去關」。