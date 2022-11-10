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馬祖藥師人力缺乏 國防部允諾可按衛福部協調支援

聯合報／ 記者洪哲政／台北即時報導
國防部軍醫局衛保處處長陳元皓。圖／國防部提供
國防部軍醫局衛保處處長陳元皓。圖／國防部提供

針對馬祖當地離島藥師缺乏問題，國防部軍醫局衛保處處長陳元皓上午表示，若有需要支援，國防部須按衛福部協調，協請三軍衛材供應處等單位派遣具有執照的藥師支援。

民進黨立委洪申翰日前在立法院質詢表示，馬祖四鄉五島，藥師只有6位，每一個島的衛生所只有1位藥師。當前防疫居家照護由藥師送藥到家的政策，假設確診者沒有親友可以代領，在馬祖如何執行？會不會有藥師人力不足的問題？洪申翰要求防疫指揮中心進一步研議離島醫療配合防疫政策的特殊情形，有效達到居家照護目的。

國防部上午舉行記者會，外界再度關切馬祖藥師缺乏問題，指當地藥師請假就只能請行政人員給藥，國軍能否支援？

陳元皓表示，國防部對官兵有醫療照顧之責，澎湖在三軍總醫院分院以外，其餘外離島部分均有衛生連排組的建制，落實對官兵建康照顧，衛福部本身有強化離島偏鄉居民醫療照顧之責，因此衛福也積極推動相關策略措施，包括醫療在地化等，國防部會藉參與相關衛福部對外離島偏鄉的醫療計畫，提升外離島的資源，達到資源共享與服務居民的目的。

對馬祖地區藥師問題，他說，如果需要，會按衛福部協調，協請三軍衛材供應處等單位派遣具有執照的藥師支援。

馬祖 國防部 衛福部

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