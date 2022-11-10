快訊

陳時中防疫表現 台灣民意基金會最新民調：54.77分不及格

中信兄弟勇奪二連霸 台中20日封王遊行、路線出爐

選前一個月癌逝 美賓州民代仍以85%壓倒性票數死後當選

李秉穎憂中國解封疫情惡夢再起 周玉蔻：叫蔣萬安送高端去

聯合報／ 記者邱宜君／台北即時報導
資深媒體人周玉蔻（左）今上午訪問李秉穎。圖／取自《新聞放鞭炮》直播
資深媒體人周玉蔻（左）今上午訪問李秉穎。圖／取自《新聞放鞭炮》直播

Omicron變異株持續變異，在世界各國掀起小波流行，中國大陸因動輒大規模封控的過度防疫手段，導致社會亂象頻傳。衛生福利部傳染病防治諮詢會預防接種組（ACIP）召集人李秉穎表示，中國最後還是得開始解封。

李秉穎今天接受資深媒體人周玉蔻節目《新聞放鞭炮》訪問。資深媒體人周玉蔻反問，「但中國要是解封，就會擴散，它有14億人耶，要是搞得全世界再來一波（疫情）怎麼辦？」

「所以他必須要有一個有效的疫苗進去」，李秉穎說，高端疫苗來支援他們也可以啊。周玉蔻接著說，叫蔣萬安去做這個事。李秉穎附和說，「對對對，就去做一個上市後的大規模臨床試驗，看疫苗效益，那最好」。要不要直接贈送？李秉穎說，期限上可能很難贈送。

李秉穎說，中國研發的國藥、科興疫苗，保護力都低於其他疫苗，沒有達到8、90%這種世界級的水準。周玉蔻問，現在中國最大的問題是「疫苗防護力和普及率，是不是真的？」李秉穎說，「對，如果他們疫苗防護力不好，那他們解封後，2019年的惡夢又要來了」。周玉蔻說，這樣全世界又要倒霉了，嚇死人。

談起高端，周玉蔻問，如果政府不向高端下第二次訂單，高端的下一步是什麼？李秉穎說，就要看WHO團結試驗的結果，如果有經過WHO認證，就可以輸出到其他國家，世界上還有很多國家疫苗接種率是很低的。

李秉穎表示，不論是mRNA疫苗、腺病毒疫苗、蛋白質疫苗，預防重症的效果都差不多，而這就是接種疫苗的主要目的。因為預防重症死亡的作用，跟抗體比較無關，跟T細胞反應比較有關。抗體只是預防病毒進入細胞，一旦進入，抗體再怎麼高也沒辦法防止感染了，病毒繼續擴散，就會變成重症，這時要應付已經感染的細胞，就要靠T細胞免疫反應。

李秉穎提醒，即便戶外不用戴口罩，也只代表疫情到了一個階段，但還還沒有完全結束，必須要等到重症死亡率低到流感以下，才有可能說是結束，但現在嚴重度仍高於流感，還是要小心防護。

至於明年是否仍需要繼續接種新冠疫苗，李秉穎說，理論上T細胞免疫反應不會馬上消失，但這還需要觀察，現在還不知道。

新冠疫苗 李秉穎 周玉蔻

延伸閱讀

李秉穎：接種流感疫苗 還可預防心臟相關疾病

高虹安PO打點滴手臂照 周玉蔻諷抗壓低提及蔣孝武

四叉貓爆料出席8人晚宴吃掉5萬 蔣萬安回答這7字

周玉蔻臉書爆料「連交男友也騙郭台銘」？ 高虹安：造謠騙收視率

相關新聞

國慶無人機遭爆為陸製 政院：已著手調查釐清

國慶煙火有民間廠商秀無人機表演，國民黨立委魯明哲日前質詢時揭露，無人機有陸製零件，引發資安與國安疑慮。行政院發言人羅秉成...

衛福部幫寫報告疑幫高端「作弊」 薛瑞元：學生也能拿參考書

指揮中心日前公布疫苗效益報告，指出高端疫苗有9成保護力，不過該份報告是疾管署自行分析，遭國民黨質疑衛福部裁判淪為槍手、作...

影／火力全開回嗆「弄到底」 薛瑞元花3分鐘說原因

國民黨立委李德維昨天到北檢控告衛福部長薛瑞元、疾管署長周志浩等人涉嫌違反貪汙治罪條例，幫助高端EUA審查過關，薛瑞元今天...

六都攻防戰／陳亭妃王定宇同邀造勢 黃偉哲頭殼抱咧燒 謝龍介隔岸觀火

台南市長黃偉哲今天請假投入選舉，首先要面對的是本周六立委陳亭妃與議長郭信良在新營舉辦的「挺偉哲！挺18！」造勢大會去或不去？雖然立委王定宇同時段在黃競總旁舉辦「今天用唱的不演講」造勢活動，讓黃有不去的理由，但要如何化解綠營茶壺內風暴，考驗黃的智慧。

六都攻防戰／催出基本盤！盧秀燕啟動戰鬥模式 蔡其昌要激起海線熱情

台中市長盧秀燕今起正式投入競選，將從過去省議員、立委到市長選舉起跑的「本命區」北區元保宮出發，期打破台中市長不連任「魔咒」。民進黨市長候選人蔡其昌10日也回到地盤清水與大安舉辦音樂會與座談，要激起海線熱情。兩軍展開造勢大戰，聞到些許硝煙味。...

李秉穎憂中國解封疫情惡夢再起 周玉蔻：叫蔣萬安送高端去

Omicron變異株持續變異，在世界各國掀起小波流行，中國大陸因動輒大規模封控的過度防疫手段，導致社會亂象頻傳。衛生福利...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。