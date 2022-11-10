李秉穎憂中國解封疫情惡夢再起 周玉蔻：叫蔣萬安送高端去

Omicron變異株持續變異，在世界各國掀起小波流行，中國大陸因動輒大規模封控的過度防疫手段，導致社會亂象頻傳。衛生福利部傳染病防治諮詢會預防接種組（ACIP）召集人李秉穎表示，中國最後還是得開始解封。

李秉穎今天接受資深媒體人周玉蔻節目《新聞放鞭炮》訪問。資深媒體人周玉蔻反問，「但中國要是解封，就會擴散，它有14億人耶，要是搞得全世界再來一波（疫情）怎麼辦？」

「所以他必須要有一個有效的疫苗進去」，李秉穎說，高端疫苗來支援他們也可以啊。周玉蔻接著說，叫蔣萬安去做這個事。李秉穎附和說，「對對對，就去做一個上市後的大規模臨床試驗，看疫苗效益，那最好」。要不要直接贈送？李秉穎說，期限上可能很難贈送。

李秉穎說，中國研發的國藥、科興疫苗，保護力都低於其他疫苗，沒有達到8、90%這種世界級的水準。周玉蔻問，現在中國最大的問題是「疫苗防護力和普及率，是不是真的？」李秉穎說，「對，如果他們疫苗防護力不好，那他們解封後，2019年的惡夢又要來了」。周玉蔻說，這樣全世界又要倒霉了，嚇死人。

談起高端，周玉蔻問，如果政府不向高端下第二次訂單，高端的下一步是什麼？李秉穎說，就要看WHO團結試驗的結果，如果有經過WHO認證，就可以輸出到其他國家，世界上還有很多國家疫苗接種率是很低的。

李秉穎表示，不論是mRNA疫苗、腺病毒疫苗、蛋白質疫苗，預防重症的效果都差不多，而這就是接種疫苗的主要目的。因為預防重症死亡的作用，跟抗體比較無關，跟T細胞反應比較有關。抗體只是預防病毒進入細胞，一旦進入，抗體再怎麼高也沒辦法防止感染了，病毒繼續擴散，就會變成重症，這時要應付已經感染的細胞，就要靠T細胞免疫反應。

李秉穎提醒，即便戶外不用戴口罩，也只代表疫情到了一個階段，但還還沒有完全結束，必須要等到重症死亡率低到流感以下，才有可能說是結束，但現在嚴重度仍高於流感，還是要小心防護。

至於明年是否仍需要繼續接種新冠疫苗，李秉穎說，理論上T細胞免疫反應不會馬上消失，但這還需要觀察，現在還不知道。