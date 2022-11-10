遭藍委李德維告圖利罪 薛瑞元反控誣告罪「我倆有1人會抓去關」

立法院國民黨團書記長李德維，昨赴台北地檢署代表黨團告發衛福部長薛瑞元、疾管署長周志浩，涉嫌違反「貪汙治罪條例」、「公務員圖利罪」等，質疑衛福部不僅為高端補考、代答，還自己審查過關，如果公務員可以這樣護航，中華民國還有法治嗎？薛瑞元今強硬反擊，轟李德維「他不清楚惹到什麼人」，更烙狠話「誣告罪」是7年以下有期徒刑「我一定和他弄到底，我們兩個有一個人會被抓去關」。

薛瑞元表示，中華民國台灣法律制度下，任何人可以告任何人，選舉操作本來可以不用太理會，但是李德維委員搞不清楚「他惹到什麼樣的人，我不是一個可以任人欺負的公務人員」。

薛瑞元嗆，「貪汙治罪條例圖利罪」是5年以上有期徒刑，誣告罪「刑法」169條是7年以下有期徒刑，雙方籌碼並不一樣， 「不過我就跟他縮哈，不管將來我是否離開公職」，「我一定和他弄到底，我們倆反正有一個人會抓去關」。

國民黨團日前提出2項質疑，高端去年7月27日為取得緊急使用授權（EUA），送出保護力效益報告，同一天衛福部配合修訂「特定藥品專案核准製造及輸入辦法」，原本僅藥廠可提出EUA申請，改成疾管署也可申請；更容許疾管署不必經人體研究倫理委員會審查，就可搜集施打疫苗民眾資訊，來幫高端做疫苗效益報告，批衛福部玩法、弄法「真的是惡質可惡、不要臉。」

薛瑞元表示，第一點是烏龍解讀，修改「藥品專案輸入跟專案製造辦法」原因，過去尚未有新冠肺炎前，依照食藥署規定，僅藥商可申請專案輸入，但新冠疫苗國外廠商要求簽約對象是「疾管署」，疾管署還因此申請藥商執照，但他認為疾管署沒有要製造藥品，弄藥商執照「不倫不類」，因此修改規定並正當申請；至於高端本來就是藥商，他是來申請專案製造，不需通過疾管署。

薛瑞元說，第二點稱疾管署幫高端做效益評估報告，這是錯的，全世界包括美國、英國，都有定期做各種疫苗施打後其成效如何，甚至每個月公布，我國也是基於同樣理由，想要了解各種疫苗施打後，對於預防重症、死亡比例是否有差異，這份報告是各種疫苗，包括沒接種、接種一劑、二劑或不同混打情形，這麼大的資料只有國家可以做，剛好我們資料庫相當完整，因此拿出分析報告。