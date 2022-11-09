網友爆德明科大教務長論文相似度51% 蔡壁如籲勿雙標
臉書粉絲團「核四商轉公投」今晚貼文爆料，指德明科大教務長林倫豪的國立臺灣師範大學工業教育學系博士論文，經比對系統發現相似度51%；前民眾黨立委蔡壁如說，若查證屬實，那林倫豪也該用同樣的標準審視自己。
臉書粉絲團「核四商轉公投」今晚貼文，內容說「台灣各大學論文查重系統標準是30%，蔡壁如論文查重是16%卻被德明撤除學位，這已是全台最高標準！結果有人拿德明教務長林倫豪博士論文去比對，居然查重高達51%，請問德明要不要處理？」
臉書粉絲團「核四商轉公投」貼文附上論文相似度51%截圖，左邊是林倫豪100年六月發表的國立臺灣師範大學工業教育學系博士論文「高等技職校院保險教育校外實習能力指標之研究」封面，右邊是論文比對系統的比對結果。
德明科大上個月13日發新聞稿，宣布撤銷前台灣民眾黨立委蔡壁如碩士學位，當事人至今未獲完整審定書，仍不知「自己錯在哪」，卻遲遲要不到答案。
今網路貼文爆料，蔡壁如回應，如果查證屬實，那就已經嚴重違反學術倫理，希望林倫豪也能用對待蔡壁如「16%文字相近就是抄襲」、「就應該撤銷學位」的標準看待他自己。
底下網友留言，「那就比照辦理撤消博士論文吧」、「當然要處理，不然怎對得起德明這個高標的學校」、「鐵定要處理，拿石頭砸自己的腳」、「絕對是台灣學術界的年度笑話」、「可悲的學術界」、「有些人就一副高高在上檢討別人，對己總是輕輕放下」、「學店？政治打手？斯文掃地！」
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