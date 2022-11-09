美國期中選舉 學者：麥卡錫來台機率比裴洛西還大

美國期中選舉結果逐步揭曉，共和黨在眾院領先，有高機率「變天」。學者嚴震生表示，沒意外的話，共和黨領袖麥卡錫（Kevin McCarthy）將成為眾議院新任議長，麥卡錫應會實踐訪台諾言。學者邱師儀表示，麥卡錫來台機率比裴洛西（Nancy Pelosi）還大，但即使共和黨維持反中方向，剛上任時應不會對中國太過激進。

政治大學國際關係研究中心研究員嚴震生表示，共和黨在眾議院將成為多數黨，參議院則未定，但共和黨對於民主黨的差距並未如選前預想的大，「紅色海嘯」並未發生，也就是說，民主黨的美國總統拜登，在期中選舉結果底定前，不會太過「跛腳」。

在美中台關係上，嚴震生指出，兩黨的反中態勢不變，不過麥卡錫曾表態美國不應給烏克蘭「空白支票」，未來美國國會對於軍售、援助台灣資源，應該會更謹慎，加上共和黨的傳統不乏孤立主義者，所以對於美國對外援助開支，會要求行政部門更嚴守財政紀律，可能會影響援台內容，而台灣也應避免成為美國軍售的「凱子」對象。

東海大學政治系教授邱師儀表示，麥卡錫向來表態反共，選前也放話，若共和黨在眾院拿回多數，要進行多項改革，其中就包括追究「武漢肺炎」（新冠肺炎）責任歸屬，以及對中國成立專責委員會。

不過，邱師儀也指出，雖然共和黨經常放話「反中」，不過也常口惠實不至，而由於美國前總統川普可能在近期宣布參選總統，共和黨可能會配合川普，在接近2024時再加強反中力道作為選舉策略。他也認為，不論麥卡錫或拜登，應該在剛選完會有一段穩定期，不會對中國太過激進。

至於麥卡錫是否會訪台，邱師儀表示，基於反中態度及裴洛西開前例，麥卡錫應有更大機會來台；若是近期發生，中國在國內鞏固政權考量下，理論上會避免像對裴洛西一樣的激烈行動，會找說法對應。他判斷，麥卡錫訪台可能時間點也是落在2024，配合總統選舉。

嚴震生則表示，麥卡錫有可能會來，且若是要降低中國阻撓，最可能時間點是明年初正式就任議長前，因為那時麥卡錫還不是正式議長，敏感性較低。