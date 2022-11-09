主持治安會報 蘇揆：徹底打擊詐欺集團

行政院長蘇貞昌今主持今年第5次治安會報時表示，肯定警方積極偵辦近期「詐欺集團囚禁凌虐」的重大案件，並主動向上溯源，後續請相關執法單位務必全力蒐證，將所有犯嫌繩之以法，從嚴究辦。針對道路交通安全改善部分，蘇院長請交通部進一步盤點後續精進作為，並提出辦法、對症下藥，以有效降低交通事故死亡人數。

針對今年地方公職人員選舉治安維護與查賄制暴工作，蘇貞昌指示各部會針對「賄、賭、外、假、安」等方面，戮力辦理相關工作，包括持續嚴加查賄、掃蕩選舉賭博案件、加強查緝嚴重影響選舉公平性的境外勢力與資金介入、即時澄清干預選舉的假訊息等，並要在第一時間嚴加查辦，以及做好各項選務準備工作，以維護候選人安全及投開票所秩序，發揮安定人心的作用。

近期國內發生「詐欺集團囚禁凌虐」案件，蘇貞昌表示，台灣不是柬埔寨，誰敢作奸犯科，政府必定徹底打擊，清剿到底。

蘇貞昌指出，社會上有少數不肖分子為牟取不法利益，做出各種讓國人不能接受之事，最重要的是看政府公權力作為是否有能力迅速破獲不法，蔡英文總統在第一時間獲悉此事後，立即指示相關部會傾全力偵緝不法，同時應協助被害人鑑別、醫療及心理諮商等安置關懷事宜，後續請內政部警政署、各檢察署務必全力蒐證，將所有犯嫌繩之以法、從嚴究辦。

蘇貞昌表示，警政署6日起執行新一波掃蕩詐欺集團、黑道幫派專案，也請警政署就類此涉及私刑拘禁情事，依法從重究辦，並應主動回溯清查失蹤人口，全力挖掘並救援被隱藏囚禁的被害人。

蘇揆也指示警政署透過「第三方警政」，結合地方政府的行政力量，讓易滋生犯罪群聚的特定場所業者心生警惕，使之與警方共同打擊犯罪，如發現有形跡可疑人士出入，或有從事犯罪行為的跡象者，應即時通報，絕不可有窩藏情事發生。此外，因失蹤人口多為弱勢中的弱勢，一旦失蹤便求救無門，因此政府應主動積極追查失蹤人口源頭，同時也針對行蹤異常的出入境人士加強追查並掌握行蹤。

在「賄」方面，目前已起訴63件賄選案件，後續請警政署持續嚴查，強化蒐證，提高起訴率。在「賭」方面，警政署已執行3波查察賭博專案，查獲超過1100多件，查扣近1億元賭資，因此請各查察機關持續密切掌握情資，除不定期掃蕩簽賭網站、賭盤盤口外，對於已破獲者，也應追溯源頭，揪出企圖影響選舉者究辦。

在境「外」勢力與資金介入方面，蘇揆說，請各查察機關持續努力，統合相關查察資源，無時限、無上限及無底限，嚴查嚴辦，展現政府維護選舉公正、公平的決心。

在「假」方面，蘇也要求各查察機關，如有接獲企圖干預選舉的假訊息，應在第一時間嚴加查辦；相關部會就主管業務如有錯假資訊，也務必第一時間對外即時澄清。在「安」方面，蘇揆請各有關部會，從預防到突發情況的因應，都要有所準備，務必嚴密做好維安工作。