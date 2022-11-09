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國慶焰火無人機爆中國大陸製造 吳政忠：謹慎處理

聯合報／ 記者董俞佳／台北即時報導
國科會主委吳政忠今日在立法院教科文委員會表示，台灣應建立第三方驗證，檢視導航晶片等資安風險。記者董俞佳／攝影
國科會主委吳政忠今日在立法院教科文委員會表示，台灣應建立第三方驗證，檢視導航晶片等資安風險。記者董俞佳／攝影

藍委爆料國慶焰火無人機是中國大陸製造，遭質疑威脅資安與國安。國科會主委吳政忠今日在立法院教科文委員會表示，初步了解，通訊軟體、飛控晶片、及GPS等關鍵元件才會涉及資安，至於馬達、螺旋槳、電池則無關資安，他也認為台灣應建立第三方驗證，檢視導航晶片等資安風險。

立法院教科文委員會今日審查國科會預算並詢答，立委張廖萬堅、何欣純等都關心，藍委爆料國慶焰火無人機是中國大陸製造是否為真。

吳政忠表示，行政院長蘇貞昌昨日指示他及政委羅秉成盡速釐清，今日上午亦已派團隊前往了解。資料回來後，再透過行政院資通安全會報，嚴謹檢視，將謹慎處理。

他表示，長期來看，導航晶片、飛控晶片、GPS等是否有資安問題，必須要有第三方驗證來確認，台灣無人機資安，尚無第三方驗證機構，目前已有相關計畫，國科會將整合官方及民間，建立第三方驗證制度。此外，也研議部會無人機活動招標要有一致規格。

資安 國科會 吳政忠 無人機

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