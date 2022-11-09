陳檡文與民進黨4立委、徐國勇吃飯 大家說的時間都不同

警大校長陳檡文才因與黑道吃飯惹議，今日網路又流出陳與內政部長徐國勇、民進黨立委余天、蘇巧慧、賴品妤在板橋餐廳海釣族吃飯照片。徐國勇、羅致政說是2016年的餐敘，但蘇巧慧、賴品妤團隊私下透露這張照片是2020年黨部聚會，雙方說法兜不攏。

陳檡文日前遭爆2017年曾出入高級私人招待所，被批評跨越警紀紅線，陳解釋當天赴宴是為「情蒐」，內政部長徐國勇更下令嚴查。未料，近日網路又瘋傳一組新照片，一群人在餐廳內吃飯喝酒，與會者包括陳檡文、徐國勇、羅致政、余天、賴品妤等人。

徐國勇表示，該照片可能是2016年初，剛擔任不分區立委時，受新北市黨部主委余天邀請參加活動。因日期已久，記憶已然模糊，當天余天還有邀誰他事先根本不知道。

羅致政表示，該聚會是5、6年前在新北市議會旁的海釣族餐廳，由時任新北黨部主委余天邀請黨籍立委聚餐，至於為何徐國勇出席，羅說當時徐為不分區立委也有受邀，席間多談及新北選情，但不清楚為何陳檡文出席。

蘇巧慧則沒有接聽記者詢問電話，不過助理私下透露，照片是2020年民進黨新北黨部參聚，徐國勇和陳擇文來跑攤，坐下打個招呼就離開。賴品妤同樣也沒接電話，不過助理也表示，這場聚會應是2020年時的黨部餐敘，不過針對其他問題就不願再多做回應。