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陳檡文與民進黨4立委、徐國勇吃飯 大家說的時間都不同

聯合報／ 記者王長鼎張睿廷李定宇劉懿萱／新北即時報導
餐敘照片中可見到立委余天、羅致政、賴品妤，大家有說有笑，氣氛熱絡。可圖／民眾提供
餐敘照片中可見到立委余天、羅致政、賴品妤，大家有說有笑，氣氛熱絡。可圖／民眾提供

警大校長陳檡文才因與黑道吃飯惹議，今日網路又流出陳與內政部長徐國勇、民進黨立委余天、蘇巧慧、賴品妤在板橋餐廳海釣族吃飯照片。徐國勇、羅致政說是2016年的餐敘，但蘇巧慧、賴品妤團隊私下透露這張照片是2020年黨部聚會，雙方說法兜不攏。

陳檡文日前遭爆2017年曾出入高級私人招待所，被批評跨越警紀紅線，陳解釋當天赴宴是為「情蒐」，內政部長徐國勇更下令嚴查。未料，近日網路又瘋傳一組新照片，一群人在餐廳內吃飯喝酒，與會者包括陳檡文、徐國勇、羅致政、余天、賴品妤等人。

徐國勇表示，該照片可能是2016年初，剛擔任不分區立委時，受新北市黨部主委余天邀請參加活動。因日期已久，記憶已然模糊，當天余天還有邀誰他事先根本不知道。

羅致政表示，該聚會是5、6年前在新北市議會旁的海釣族餐廳，由時任新北黨部主委余天邀請黨籍立委聚餐，至於為何徐國勇出席，羅說當時徐為不分區立委也有受邀，席間多談及新北選情，但不清楚為何陳檡文出席。

蘇巧慧則沒有接聽記者詢問電話，不過助理私下透露，照片是2020年民進黨新北黨部參聚，徐國勇和陳擇文來跑攤，坐下打個招呼就離開。賴品妤同樣也沒接電話，不過助理也表示，這場聚會應是2020年時的黨部餐敘，不過針對其他問題就不願再多做回應。

徐國勇、羅致政皆表示，這場餐敘時間約是在2016年左右時，蘇巧慧、賴品妤團隊則透露應該是2020年黨部聚會，兩方人馬時間點都不攏，也讓局勢讓人越看越不清楚。

立委賴品妤在餐敘時起身夾菜，立委蘇巧慧則坐在賴的左手邊。圖／民眾提供
立委賴品妤在餐敘時起身夾菜，立委蘇巧慧則坐在賴的左手邊。圖／民眾提供
警大校長陳檡文在餐敘中起身離席，雙手插著口袋拿著手機講電話，畫面清楚好認。圖／民眾提供
警大校長陳檡文在餐敘中起身離席，雙手插著口袋拿著手機講電話，畫面清楚好認。圖／民眾提供
從照片中可見，警大校長陳檡文在這頓餐敘中也與民進黨立委聊得相當開心。圖／民眾提供
從照片中可見，警大校長陳檡文在這頓餐敘中也與民進黨立委聊得相當開心。圖／民眾提供

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