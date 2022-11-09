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鐵路地下化平鎮站動工 鄭文燦感謝蔡英文、蘇貞昌

聯合報／ 記者鄭國樑／桃園即時報導
鄭文燦傍晚在臉書發文感謝蔡英文、蘇貞昌支持鐵路地下化。圖／鄭文燦臉書
鄭文燦傍晚在臉書發文感謝蔡英文、蘇貞昌支持鐵路地下化。圖／鄭文燦臉書

桃園鐵路地下化平鎮車站路段今天開工，鄭文燦市長傍晚在臉書發文，表示如果沒有蔡英文總統、蘇貞昌院長的支持，就無法把鐵路高架化地下化，桃園的百年建設也無法通過，今天平鎮段也不可能動工。

鄭文燦指出，桃園鐵路地下化能促進都市發展、縫合前後站，是非常重大的建設工程，現在要選舉了，有人（指張善政）跳出來說過去「幫我」爭取鐵路下化，今天平鎮段動工了，又稱這是一個選舉的動作。張善政會這這樣說，表示根本不了解桃園。

鄭文燦說，國民黨執政張善政擔任行政院長時，行政院發函給桃園市政府，說中央只願意負擔200億元，其他848億元要由桃園市政府負擔，這我不能理解，台鐵是桃園開的嗎？台鐵是服務全國的人民，為什麼要讓桃園負擔八成。

鄭文燦表示蔡英文總統上任後，桃園鐵路地下化方案歷經3任院長，最後在市籍立法委員，以及鄭運鵬跟交通部與行政院溝通下，蘇貞昌院長核定地下化的綜合規畫，經費分攤比照高雄方案，由中央負擔75%，地方政府負擔25%約257億元，大幅減少地方政府財政負擔。

鄭文燦說明，目前桃園的重大交通建設項目是全國最多，工程推動過程大多會遭遇許多困難，沒有幫忙也不要說空話，口水會過去，建設、美好會留下，桃園正在轉型，進步的腳步不能停，未來站在新的起跑點持續邁進。

張善政今天中午受訪時，強調從來就沒有阻擋鐵路地下化，過去行政院任內還幫忙桃園鐵路地下化，因為原來計畫是鐵路高架，鄭文燦當選以後說要地下化，他於是把高架的計畫停下來重新檢討，絕對沒有在擋鐵路地下化。

對蘇貞昌說張善政行政院長任內，鐵路地下化中央的只給200億元，到他當行政院長給800億的講法，張善政強調，財源調度是行政院長應該要肩負的責任，除了桃園市的財政，還要綜合考量台灣很多縣市的建設狀況。

桃園 鐵路地下化 鄭文燦 蔡英文 蘇貞昌

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