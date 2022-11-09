快訊

美式中餐霸主出身台灣 50年累積台幣上千億身價

加碼美國3奈米120億美元投資？台積電回應了

賴清德：積極申請加入CPTPP 讓台企有更寬廣的空間打拚

聯合報／ 記者丘采薇／台北即時報導
副總統賴清德今天下午出席「鄧白氏台灣第九屆中小企業菁英獎」。圖／總統府提供
副總統賴清德今天下午出席「鄧白氏台灣第九屆中小企業菁英獎」。圖／總統府提供

副總統賴清德今天下午出席「鄧白氏台灣第九屆中小企業菁英獎」時指出，台灣積極申請加入CPTPP（跨太平洋夥伴全面進步協定），也和美國啟動「台美21世紀貿易倡議」及「台美貿易暨投資架構協定（TIFA）」談判，並積極和東南亞國家進行各種合作關係，洽簽投資保障協定，期望讓台灣企業有更寬廣的空間打拚，相信對企業競爭力也會更有幫助。

賴清德提到，為了協助企業能有更寬廣的空間打拚，台灣這幾年來積極申請加入CPTPP，也和美國啟動「台美21世紀貿易倡議」及TIFA談判，讓台美經貿關係更加密切。未來如能加入CPTPP或目前美國主導的印太經濟安全戰略，他相信，立足台灣的企業，未來產品要行銷全世界，一定會更加方便，對台灣企業的競爭力應更有幫助。

賴清德提到，台灣也積極和新南向國家進行各種合作關係，包括和菲律賓、越南、印度等國家，更新投資保障協定，相信對想要進軍東南亞的台灣企業，也能有更好一層的保障。台灣對東南亞國家的經貿關係持續發展，去年與新南向國家貿易額高達1490億美金，除表示台灣的經濟實力持續不斷增長，我方對東南亞的投資金額也已超過對中國大陸的投資，這是台灣企業的經貿發展趨勢，希望大家繼續加油。

談及因應氣候變遷議題，賴清德說，蔡總統在去年4月22日世界地球日宣布，2050淨零轉型是台灣的使命，與世界上其他140多個國家或地區的目標一致。今年3月行政院已經公布台灣2050淨零轉型路徑圖，透過建立氣候法制跟科技研發兩大基礎，推動台灣產業、能源、生活及社會四大轉型，並預計在2030年前投入9000億元新台幣，號召民間力量一起響應，共同邁向2050淨零轉型的目標。

東南亞 賴清德 CPTPP 新南向

延伸閱讀

賴清德：對東南亞投資已超中國 顯示台企新南向趨勢

選戰偏冷更要拚 大咖獻聲助選吸引台中選民目光

蔡英文沒資格做總統？他想找賴清德被移送法辦 法官裁定不罰

台南議長正式開戰？民進黨團支持邱莉莉、郭信良回應了

相關新聞

上午才批草包 黃珊珊再轟「債留子孫就是蔣萬安的DNA」

國民黨台北市長候選人蔣萬安昨天接受專訪時表示想恢復YouBike前30分鐘免費的政策。無黨籍台北市長候選人黃珊珊今天說，...

2022前進議會／高雄議長之爭火熱 綠派系暗潮洶湧 藍2女內鬥待整合

議員選舉尚未投票，高雄市綠營議長之爭已提早浮上檯面，與民進黨新潮流系結盟的市議員康裕成積極問鼎議長寶座，日前成立競選總部打出「光復議會」口號，宣示意味濃厚。議會民進黨團總召鄭光峰與湧言會親近，這次挑戰議員6連霸，也被湧言會力拱競逐議長。

鐵路地下化平鎮站動工 鄭文燦感謝蔡英文、蘇貞昌

桃園鐵路地下化平鎮車站路段今天開工，鄭文燦市長傍晚在臉書發文，表示如果沒有蔡英文總統、蘇貞昌院長的支持，就無法把鐵路高架...

無人機中製疑慮 NCC：個案尚待釐清

國慶焰火晚會無人機表演疑使用中製產品，NCC今天表示，NCC監理範圍在於電信管制射頻器材型式認證，台灣希望創新公司202...

新竹大亂鬥／高虹安助理費資料哪來的？綠稱吹哨者四處找 柯建銘也被接觸

新竹市長選戰籠罩陰謀論，民眾黨候選人高虹安被指詐領助理費爭議連環爆，到底那些資料哪裡來？根據知情人士透露，吹哨者找上媒體、藍綠陣營，甚至連出身新竹的民進黨立法院黨團總召柯建銘也「被接觸」。

桃鐵地下第一個車站動工拚2030啟用 藍委批大站變小站

行政院長蘇貞昌今天中午主持桃園鐵路地下化計畫第一個永久主體工程平鎮站路段地下工程動工典禮，蘇貞昌表示，桃園鐵路地下化10...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。