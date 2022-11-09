賴清德：積極申請加入CPTPP 讓台企有更寬廣的空間打拚

副總統賴清德今天下午出席「鄧白氏台灣第九屆中小企業菁英獎」時指出，台灣積極申請加入CPTPP（跨太平洋夥伴全面進步協定），也和美國啟動「台美21世紀貿易倡議」及「台美貿易暨投資架構協定（TIFA）」談判，並積極和東南亞國家進行各種合作關係，洽簽投資保障協定，期望讓台灣企業有更寬廣的空間打拚，相信對企業競爭力也會更有幫助。

賴清德提到，為了協助企業能有更寬廣的空間打拚，台灣這幾年來積極申請加入CPTPP，也和美國啟動「台美21世紀貿易倡議」及TIFA談判，讓台美經貿關係更加密切。未來如能加入CPTPP或目前美國主導的印太經濟安全戰略，他相信，立足台灣的企業，未來產品要行銷全世界，一定會更加方便，對台灣企業的競爭力應更有幫助。

賴清德提到，台灣也積極和新南向國家進行各種合作關係，包括和菲律賓、越南、印度等國家，更新投資保障協定，相信對想要進軍東南亞的台灣企業，也能有更好一層的保障。台灣對東南亞國家的經貿關係持續發展，去年與新南向國家貿易額高達1490億美金，除表示台灣的經濟實力持續不斷增長，我方對東南亞的投資金額也已超過對中國大陸的投資，這是台灣企業的經貿發展趨勢，希望大家繼續加油。

談及因應氣候變遷議題，賴清德說，蔡總統在去年4月22日世界地球日宣布，2050淨零轉型是台灣的使命，與世界上其他140多個國家或地區的目標一致。今年3月行政院已經公布台灣2050淨零轉型路徑圖，透過建立氣候法制跟科技研發兩大基礎，推動台灣產業、能源、生活及社會四大轉型，並預計在2030年前投入9000億元新台幣，號召民間力量一起響應，共同邁向2050淨零轉型的目標。