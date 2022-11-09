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獨／藍白合？高虹安楊文科會面早排定 助理案一度打亂

聯合報／ 記者林麗玉／台北即時報導
今天下午4點左右，高虹安（左）突然現身新竹縣政府與聯電榮譽副董事長宣明智（中）進入縣長室與縣長楊文科（右）會面。記者王淑君／攝影
今天下午4點左右，高虹安（左）突然現身新竹縣政府與聯電榮譽副董事長宣明智（中）進入縣長室與縣長楊文科（右）會面。記者王淑君／攝影

民眾黨新竹市長候選人高虹安近日身陷助理案風暴，高虹安昨天上午因身體不適住院，不過今天下午4點左右，高突然現身新竹縣政府縣長室與縣長楊文科會面，原本行程保密卻仍消息走漏。知情人士透露，高虹安今天前往「請益」楊文科，有事先跟民眾黨主席柯文哲報備。據了解，名義雖然是「請益」，但就是尋求支持合作。

知情人士透露，其實這場「楊高會」請益行程，原本一個月前就排定，卻因近期國民黨新竹市長候選人林耕仁猛打高虹安助理費案，打亂整個請益行程，原本拜會行程一度喊卡，因楊文科認為時機不宜，但今天才又敲定會面。

這名知情人士說，這場請益行程之所以再度促成，可能也因昨天林耕仁宣布收手，不打高虹安了有關，據他了解，林耕仁應該也知情有拜會行程，國民黨內應該已有人「說服」林耕仁。

今天下午4點左右，高虹安（左）突然現身新竹縣政府與聯電榮譽副董事長宣明智（中）進入縣長室與縣長楊文科（右）會面。記者王淑君／攝影
今天下午4點左右，高虹安（左）突然現身新竹縣政府與聯電榮譽副董事長宣明智（中）進入縣長室與縣長楊文科（右）會面。記者王淑君／攝影

2022大選 新竹市選舉 高虹安 楊文科

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