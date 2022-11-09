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【重磅快評】不讓國民黨執政？蘇貞昌先賞龍燦大耳光

聯合報／ 主筆室
行政院長蘇貞昌今天出席「桃園鐵路地下化建設計畫」CJ18標平鎮車站路段地下化工程開工動土祈福典禮，民進黨桃園市長候選人鄭運鵬就站在他身邊。圖/行政院提供)
行政院長蘇貞昌今天出席「桃園鐵路地下化建設計畫」CJ18標平鎮車站路段地下化工程開工動土祈福典禮，民進黨桃園市長候選人鄭運鵬就站在他身邊。圖/行政院提供)

為不讓在野陣營提出北北基桃交通月票1280元方案專美於前，民進黨北北基桃市長候選人提出交通月票1200元方案由中央補助，被藍營批評選前撒幣，行政院長蘇貞昌上午藉桃園台鐵地下化工程動工的機會向藍營嗆聲「如果要反對，那就不要讓國民黨有執政機會」；蘇貞昌一個不小心，又重重打了兩年前拒絕補助的林佳龍及鄭文燦各一個大耳光了。

民進黨北北基桃市長的候選人有備而來，昨天合體共推1200交通月票政見，馬上獲得行政院和桃園市長鄭文燦的支持，地方更可以看到四處掛出這項政見的看板，好像把這項政見視為搶救北北基桃低迷選情的奇招。

交通部反應快速，今天無縫接軌安排蘇貞昌南下桃園主持桃園地鐵計畫CJ18標平鎮站路段地下化工程動土祈福典禮，桃園市有四位市長候選人，但只有鄭運鵬一人參加，藉機作球給鄭運鵬的用意，不言自明。

輔選不遺餘力的蘇貞昌當然不會放過這個機會，藉反批藍營的機會擴大宣傳民進黨候選人提出交通月票1200元方案的政見，還說中央補助交通建設不是只有首都生活圈，全台灣各個生活圈都能往這方面發展，行政院都樂見和願意補助。

蘇貞昌當然清楚，中央補助北北基桃交通月票1200元方案，花的是全體納稅人的錢，獨獨優惠四市，難免讓其他縣市民眾不爽，所以才說行政院樂意補助全台灣各個生活圈都能往這方面發展。只是，其他縣市並無跨縣市的捷運路網，蘇的說法僅止於口惠，抬出比野黨陣營更優惠（多80元）的補助，自然是要搶救這四市的選情。

只是，蘇貞昌說，如果國民黨反對，那就不要讓國民黨有執政機會，這就是不當衍伸了；蘇貞昌可能不知道，國民黨早早就提出交通月票的建議，兩年前新北市長侯友宜和當時的交通部長林佳龍、桃園市長鄭文燦會勘國道一號林口交流道工程時就向鄭建議「機捷降價並納入1280月票方案」，鄭以機捷虧損不願表態，林佳龍也沒答應補貼。

兩年後，九合一選舉來了，民眾黨桃園市長候選人賴香伶及國民黨桃園市長候選人張善政再提1280月票方案，其實始祖應該是藍營大母雞侯友宜，民進黨政府的算盤不知道是怎麼打的，1280元不同意補助，自己卻提一個補助多了80元的方案，只是加碼又抄襲，似乎就認為是原創，還說不讓補助少80元的政黨執政，難道人民智商真的只值80元？         

  

桃園市長 蘇貞昌 國民黨

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