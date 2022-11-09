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斷交國積欠150億 輸銀已追回逾半剩2國67億追討中

聯合報／ 記者巫其倫／台北即時報導
中國輸出入銀行總經理戴燈山上午列席立法院財政委員會備詢。記者陳正興／攝影
中國輸出入銀行總經理戴燈山上午列席立法院財政委員會備詢。記者陳正興／攝影

輸出入銀行擬增資100億元，明年起分5年、每年增資20億元，不過，民進黨立委郭國文指出，截至2017年止，斷交國積欠我國輸出入銀行約150億元，輸銀尚未追回欠款，現卻要增資100億元。輸銀則表示，有持續依法追償，至今已追回超過一半。據掌握，目前僅剩2國約2.1億美元欠款，目前持續訴追中。

立法院財政委員會今天邀請輸出入銀行、台灣金控、台灣菸酒公司等單位進行業務報告。郭國文質詢時提到斷交國欠款問題，直指斷交國至今仍積欠輸銀約150億元，質疑輸銀未掌握斷交國積欠台灣款項情形，「斷交就斷交了，但是也是要算清楚」，不應變成呆帳，並要求輸銀提檢討報告給立院財委會。

輸銀總經理戴燈山答詢時表示，對外貸款程序按國際商業，「該訴訟就訴訟」；財政部長蘇建榮則說，會按照一般的商業貸款模式追償還。郭國文也強調，150億元要追討回來，不要成為蘇建榮任內遺憾。

戴燈山會後受訪說明，斷交國150億元欠款中，貸款對象包括國家及企業，按照一般國際商務慣例審查，若借款人是國外，會用「準據法」，例如英國法或美國法，有些無法履約，就會向英國法院或美國法院提起訴訟，依法追討。

輸銀高層透露，2017年至今斷交國欠款並未再增加，多為舊案，近期並未新增國際貸款的逾放案件，輸銀近年已積極追討借款，已陸續追回超過一半款項，但根據銀行法規範，哪些國家欠款及金額無法對外公布。

據掌握，輸銀針對150億元欠款，目前已追討回大多數款項，僅剩中非共和國、剛果2國合計2.1億美元（約新台幣67億元）的貸款債權，且輸銀向2國追討款項已在2017年勝訴，但2國表示有履約困難，輸銀目前正持續訴追款項中。

斷交 郭國文

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