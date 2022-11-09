桃鐵地下第一個車站動工拚2030啟用 藍委批大站變小站

行政院長蘇貞昌今天中午主持桃園鐵路地下化計畫第一個永久主體工程平鎮站路段地下工程動工典禮，蘇貞昌表示，桃園鐵路地下化1048億元，如無中央補助近800億元，無法高架變地下，靠桃園一條心努力爭取，如今圓滿動工。

桃園鐵路從高架到地下化計畫推動至今13年，市長鄭文燦上任後2015年推動桃鐵地下化，至2020年9月蘇貞昌核定該計畫，總經費1048億元，中央補助786億元、市府負擔258億元，全長17.95公里，新增建5車站，未來台鐵沿線將消除8座陸橋、8處地下道及20處平交道，徹底改善交通瓶頸。

蘇貞昌由桃園市長鄭文燦、立委鄭運鵬、呂玉玲、湯蕙禎等人陪同，主持桃園地鐵計畫CJ18標平鎮站路段地下化工程動土典禮，平鎮車站也是桃鐵地下化計畫永久主體工程第一個動工車站，也是車站主體工程最大標案，總經費145億元，規模最大，預計2030年7月啟用，因應通勤需求，交通部去年11月舉辦台鐵平鎮臨時車站動工經費5億元，預計2026年5月啟用。

呂玉玲當場開砲直言，平鎮人口22萬多人是桃園第三大城市，鐵路高架改地下，等八年車站沒來，現在又第二次動工，平鎮人希望平鎮站是大車站，而不是通勤小車站，希望會做事的行政院再檢討研究給平鎮一個新都心。

蘇貞昌表示，桃園鐵路地下化是他兩年前9月核定，中央補助經費從199億元跳到786億元，增加近800億元，是鄭文燦和立委努力爭取，他今天來不是討功勞，而是因緣際會，過去平鎮沒有車站，呂玉玲一再質詢爭取，但動工之前必須做好先導工程，先建設臨時車站、臨時軌道之後才能進行地下化，不是常常辦理動工典禮，請大家不要誤會，他期待大家團結，台灣會更好，他並要求平鎮車站工程如期如質完成。

針對呂玉玲開砲平鎮大車站變通勤小車站，對此，鄭運鵬會後表示， 過去國民黨立委大概很懷念台鐵高架改善，民進黨希望是地下段動工，地下站體都在地下，平鎮需要的運量都可滿足，台鐵地下化計畫多了桃園醫院站、中原大學站、中路站，未來地下車站不會影響交通和環境，捷運便利，讓通勤、生活更方便，在地居民會支持地下化方案和動工。