蘇貞昌要徹查國慶煙火陸製無人機 蔣萬安：高端不查？

今年國慶煙火在嘉義縣故宮南院施放，國民黨立委魯明哲昨在立法院指出，當天的無人機國家隊，在夜空排列出國旗圖案，當時被譽為台灣之光，但使用的機具與軟體皆來自大陸深圳公司。國民黨台北市長候選人蔣萬安下午受訪指出，這不只是「綠能你不能」， 現在是高端能，無人機不能。

蔣萬安下午出席「2022華人公益節」及「2022公益大使」授證典禮受訪指出，民進黨從上到下，從蔡英文總統、賴清德、蘇貞昌、陳時中，都是打高端疫苗，高端疫苗第二期臨床試驗委託中資公司辦理，這打進人體，比無人機可能都還嚴重許多。

蔣萬安說，現在無人機要徹查，但是高端卻不查，蘇貞昌院長拿不出標準，想查就查，不想查就不查，鏡電視也是一樣，想查就查，不查就是不查，無人機的表演已經結束，但是高端還在，鏡電視也還在，政府還是必須給國人一個清楚的交代

至於高端要告王任賢醫師，蔣萬安指出，高端與其花心力去提吿，不如好好的拿出科學數據，依照國際標準，做好三期的試驗，高端公司只想自身的權益，然後跟著民進黨政府，一連串審查、採購黑箱，其實卻是對台灣的生技產業造成了傷害。