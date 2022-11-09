國民黨團提告衛福部圖利 民進黨團籲別為選舉目的炒作

衛福部食藥署日前通過高端疫苗保護力審查，國民黨立法院黨團質疑食藥署擔任監考官又當槍手，今天到台北地檢署告發衛福部長薛瑞元、疾管署長周志浩圖利。民進黨立法院幹事長羅致政表示，國民黨團沒有新說法、新證據，高端事件既然已經盡到司法程序，相信司法會還給所有審查委員跟官員清白，呼籲國民黨團不要為了選舉目的政治炒作。

國民黨立委林思銘指出，高端疫苗的保護力報告，竟是由疾管署當槍手替高端補考、繳作業，有護航圖利嫌疑，因此告發薛瑞元、周志浩兩人。國民黨立委李德維也說，7月27日高端送出保護效益報告，同天衛福部配合修辦法，讓衛福部可以幫忙做報告掩護「這不是圖利、什麼才是圖利？」

羅致政回應，高端議題就回到司法程序，相信司法會還給所有審查委員跟官員清白，該決議是經過專家集體無異議通過，不知道為什麼國民黨要把矛頭指向公務員，國民黨到底要打壓國產疫苗到什麼時候。

羅致政說，國民黨顯然是選舉操作，沒有新的說法、證據，就不要一再打家國產疫苗，更不要打擊醫療專業人員，只為達到政治目的。