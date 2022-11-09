快訊

下午3時42分台東近海規模4.6地震 最大震度4級

遭爆與王少偉「約會過夜」 許藍方鬆口吐兩人關係

採3奈米先進製程 WSJ：台積電將宣布在鳳凰城再蓋一座晶圓廠

不滿桃機三航廈分配規畫 華航企業工會抗議遞交陳情書

攝影中心／ 記者黃仲明／桃園機場即時報導
桃園機場第三航廈可能「以航線分配」為原則，讓華航、長榮和星宇三家國籍航空公司都能進駐。華航企業工會今天到桃園機場第二航廈入境大廳表達訴求。記者黃仲明／攝影
桃園機場第三航廈可能「以航線分配」為原則，讓華航、長榮和星宇三家國籍航空公司都能進駐。華航企業工會今天到桃園機場第二航廈入境大廳表達訴求。記者黃仲明／攝影

桃園國際機場第三航廈預計於2026年完工後，並研擬「一航空聯盟一航廈」的規畫方式，讓各航空公司進駐使用，現在卻傳出將朝向「以航線分配」為原則，讓華航、長榮和星宇三家國籍航空公司都能進駐。華航企業工會因不滿桃機政策轉彎，恐造成航班接飛不順、旅客轉機不變等問題，今天下午到桃園機場第二航廈表達訴求。

華航企業工會理事黃慧甄表示，第三航廈使用權若以航線分配，將使航空公司不同航線分配在不同航廈，可能導致轉機旅客增加時間成本、增加走錯航廈錯過班機的機率，行李跨航廈轉接也有困擾。

其次，航空公司班機調度方面，以航線分配也會造成航機「接飛」的不便，若A飛機早上飛香港後回桃機「接飛」下午洛杉磯，如果以「航線」來分配的話，因香港與美國是不同航廈，所以香港旅客沒有影響，美國線旅客卻要從另外一個航廈報到再走到候機室。

萬一美國線旅客比較晚報到，該旅客就必須在兩航廈之間狂奔才可能及時登機，如果旅客來不及，地勤人員還要將托運行李從下貨艙移出，整班飛機的旅客行程都受影響。又或是將航機從香港返台後停靠的航廈移往美國線航廈，但在機場緊忙的尖峰時段本不可能。

黃慧甄指出，過去17年華航配合機場公司安排，航散於第一航廈與第二航廈營運，旅客頻頻走錯廈，也讓華航的地勤同仁在第一航廈與第二航廈間疲於奔命。工會嚴正呼籲機場公司應以國際慣例「一航空聯盟一航廈」的規劃方式，讓各航空公司進駐使用。

對此，機場公司表示，目前正在研議第三航廈營運分配規劃，感謝各界提供建議與指教，未來將持續廣泛聽取各方意見作為推動參考，期待理性溝通並凝聚共識，促進桃園機場之發展。

近年鑒於新冠肺炎疫情嚴峻，對於整體航空產業、航空聯盟成員，乃至現行進駐桃園機場之航空公司及運量均產生巨大改變，又疫後之國家政策主軸為促進國籍航空航網發展，因此機場公司已針對航廈分配規劃進行全盤檢討。

機場公司強調，將以旅客權益及便利性為最優先考量，並兼顧提升國籍航空作業效率及機場營運效益與未來發展，進行航廈營運分配，邀請國籍航空公司研商，並將擬定第三航廈費率，適時妥予向航空業者溝通協調。第三航廈為國家斥資近千億之重大公共工程建設，攸關國家整體競爭力，機場公司將以國家整體發展進行綜合考量擬定及推動計畫。

華航企業工會代表遞交陳情書，由桃園機場公司業務處副處長修杰麟（左一）代表收下。記者黃仲明／攝影
華航企業工會代表遞交陳情書，由桃園機場公司業務處副處長修杰麟（左一）代表收下。記者黃仲明／攝影
華航企業工會不滿桃園機場公司擬「以航線分配」為原則，讓華航、長榮和星宇三家國籍航空公司都能進駐第三航廈。今天到桃園機場第二航廈入境大廳表達訴求。記者黃仲明／攝影
華航企業工會不滿桃園機場公司擬「以航線分配」為原則，讓華航、長榮和星宇三家國籍航空公司都能進駐第三航廈。今天到桃園機場第二航廈入境大廳表達訴求。記者黃仲明／攝影
桃園機場第三航廈可能「以航線分配」為原則，讓華航、長榮和星宇三家國籍航空公司都能進駐。華航企業工會今天到桃園機場第二航廈入境大廳表達訴求，轄區大園分局到場舉牌。記者黃仲明／攝影
桃園機場第三航廈可能「以航線分配」為原則，讓華航、長榮和星宇三家國籍航空公司都能進駐。華航企業工會今天到桃園機場第二航廈入境大廳表達訴求，轄區大園分局到場舉牌。記者黃仲明／攝影

桃園機場 航線

延伸閱讀

桃機三航廈能源中心傳工區崩塌 機場公司澄清有違事實

華航再獲國際肯定 蟬連7年奪下APEX 五星航空獎

華航獲頒2022 ITF台北國際旅展最佳展館獎 售票倍增買氣旺

搶票出國趁現在！ITF旅展倒數 華航加碼千元折價券

相關新聞

斷交國積欠台灣逾150億 輸出入銀行：該訴訟就訴訟

民進黨立委郭國文今天在立法院質詢時關注斷交國積欠台灣款項逾新台幣150億元，不要變成呆帳。對此，中國輸出入銀行總經理戴燈...

蘇貞昌要徹查國慶煙火陸製無人機 蔣萬安：高端不查？

今年國慶煙火在嘉義縣故宮南院施放，國民黨立委魯明哲昨在立法院指出，當天的無人機國家隊，在夜空排列出國旗圖案，當時被譽為台...

國民黨團提告衛福部圖利 民進黨團籲別為選舉目的炒作

衛福部食藥署日前通過高端疫苗保護力審查，國民黨立法院黨團質疑食藥署擔任監考官又當槍手，今天到台北地檢署告發衛福部長薛瑞元...

全黨打一人不奇怪 這兩黨合打一人就真的怪

地方大選倒數計時，各地選情陸續明朗，藍綠白決戰台北市、桃園市與新竹市的態勢越發清晰，三黨在這三地的選舉結果，將直接影響藍綠白在此次大選的勝敗，更間接影響2024的布局。 民進黨在桃園市與新竹市連續執政八年，桃園市長鄭文燦跟新竹市前市長林智堅被黨內視為五星市長。五星市長做了八年，若無法繼續執政，蔡英文總統自詡的「會做事」政績等同被否決，不但鄭文燦圖謀更上一層樓的企圖心會遭到挫敗，在論文案中黯然退選的林智堅也將更難重返政治舞台…

不滿桃機三航廈分配規畫 華航企業工會抗議遞交陳情書

桃園國際機場第三航廈預計於2026年完工後，並研擬「一航空聯盟一航廈」的規畫方式，讓各航空公司進駐使用，現在卻傳出將朝向...

蔡英文接見英國國貿部訪團 促雙邊簽投資貿易協定

蔡英文總統今天上午接見英國國際貿易部貿易政策副部長韓斯（Greg Hands）訪團，她強調，我國的目標是強化台英經貿互惠...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。