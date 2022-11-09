不滿桃機三航廈分配規畫 華航企業工會抗議遞交陳情書

桃園國際機場第三航廈預計於2026年完工後，並研擬「一航空聯盟一航廈」的規畫方式，讓各航空公司進駐使用，現在卻傳出將朝向「以航線分配」為原則，讓華航、長榮和星宇三家國籍航空公司都能進駐。華航企業工會因不滿桃機政策轉彎，恐造成航班接飛不順、旅客轉機不變等問題，今天下午到桃園機場第二航廈表達訴求。

華航企業工會理事黃慧甄表示，第三航廈使用權若以航線分配，將使航空公司不同航線分配在不同航廈，可能導致轉機旅客增加時間成本、增加走錯航廈錯過班機的機率，行李跨航廈轉接也有困擾。

其次，航空公司班機調度方面，以航線分配也會造成航機「接飛」的不便，若A飛機早上飛香港後回桃機「接飛」下午洛杉磯，如果以「航線」來分配的話，因香港與美國是不同航廈，所以香港旅客沒有影響，美國線旅客卻要從另外一個航廈報到再走到候機室。

萬一美國線旅客比較晚報到，該旅客就必須在兩航廈之間狂奔才可能及時登機，如果旅客來不及，地勤人員還要將托運行李從下貨艙移出，整班飛機的旅客行程都受影響。又或是將航機從香港返台後停靠的航廈移往美國線航廈，但在機場緊忙的尖峰時段本不可能。

黃慧甄指出，過去17年華航配合機場公司安排，航散於第一航廈與第二航廈營運，旅客頻頻走錯廈，也讓華航的地勤同仁在第一航廈與第二航廈間疲於奔命。工會嚴正呼籲機場公司應以國際慣例「一航空聯盟一航廈」的規劃方式，讓各航空公司進駐使用。

對此，機場公司表示，目前正在研議第三航廈營運分配規劃，感謝各界提供建議與指教，未來將持續廣泛聽取各方意見作為推動參考，期待理性溝通並凝聚共識，促進桃園機場之發展。

近年鑒於新冠肺炎疫情嚴峻，對於整體航空產業、航空聯盟成員，乃至現行進駐桃園機場之航空公司及運量均產生巨大改變，又疫後之國家政策主軸為促進國籍航空航網發展，因此機場公司已針對航廈分配規劃進行全盤檢討。