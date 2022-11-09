蔡英文接見英國國貿部訪團 促雙邊簽投資貿易協定

蔡英文總統今天上午接見英國國際貿易部貿易政策副部長韓斯（Greg Hands）訪團，她強調，我國的目標是強化台英經貿互惠交流，希望台英一起努力，促成雙邊簽訂投資貿易協定；也期待英國可以順利成為CPTPP（跨太平洋夥伴全面進步協定）的成員，並支持台灣成為會員，共同促進更多經貿合作，創造雙方繁榮發展。

蔡總統致詞時表示，今天很高興能在總統府，再度和韓斯見面。在2016年，韓斯剛上任不久，就率團來台參加「台英經貿對話會議」，展現英國政府對台灣的重視。這次訪團來訪，讓台英持續加強合作交流，她要代表台灣人民表達最誠摯歡迎。

蔡總統指出，這幾年來，台灣和英國在科技、能源、經貿以及智慧城市等領域，都不斷深化合作關係。面對後疫情時代的挑戰，台灣在半導體尖端製造具有優勢，「我們願意在半導體供應鏈重整上，協助全球進行最佳配置；也期待台灣與英國等民主盟友，透過前瞻技術合作、相互投資以及金融支持等方法，共同建立更具有韌性的全球供應鏈。」

蔡總統提到，今年「台英經貿對話會議」是全球疫情爆發以來，首度恢復實體舉行。相信將更有助於台英雙邊在各項重要經貿議題上的交流和合作。感謝韓斯在疫情期間，持續推動台英雙邊經貿關係，給予台灣強而有力的支持。對於英方提出推動台英「強化貿易伙伴關係（Enhanced Trade Partnership，ETP）」，我方非常重視，也期待台英雙方在ETP架構下，進一步促進貿易和相互投資。

蔡總統強調，「我們的目標是強化台英經貿互惠交流，希望台英一起努力，促成雙邊簽訂投資貿易協定；也期待英國可以順利成為CPTPP的成員，並支持台灣成為會員，共同促進更多經貿合作，創造雙方繁榮發展。」

蔡總統也感謝英國政府長期支持台灣的國際參與，以及支持台海的和平穩定。她也恭賀剛上任的英國首相蘇納克，期盼在新政府的支持下，台英關係能夠不斷提升，有更多的合作成果。最後，蔡總統祝福「台英經貿對話」會議圓滿成功，並祝訪團訪問順利。

隨後韓斯致詞時表示，台英展開貿易對話已有25周年，其中4次貿易對話是由他親自主持，這是台英雙邊合作關係的重要里程碑，也象徵著雙邊夥伴關係的成熟。疫情爆發以來，他是第一個訪問台灣的英國副部長，這也是他回到英國國際貿易部後的首次國外訪問。台灣在前所未有的挑戰下達成的防疫成就，贏得了舉世欽佩。非常感謝在疫情爆發初期，台灣提供英國非常多的個人防護裝備。

韓斯說，感謝台灣近期解除邊境管制，讓此次「台英經貿對話會議」能夠以實體方式進行。自從他在2016年第一次主持「台英經貿對話會議」後，他見證了台英之間的經貿關係更加緊密，去年貿易量就成長了近25%。

韓斯說，台英之間不僅只有經濟跟貿易關係，雙方都有強韌的民主與制度，「我們有很多共通點，也和其他理念相近的夥伴共同面對許多相似的挑戰。」

韓斯指出，2022年第27屆聯合國氣候變遷大會（COP27）本周正在舉行，他欣然看到台灣已經在今年稍早提出淨零排放路徑，就像英國去年所提出的計畫一樣，英國也致力於盡量減少石化燃料的使用，並增加能源韌性。他期待見證台灣淨零排放路徑能取得成果，非常支持台灣在例如離岸風電等領域上的努力。