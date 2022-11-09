克國總理德魯今訪健保署 署長李伯璋贈與健保英文專書

聖克里斯多福及尼維斯聯邦總理德魯（Terrance Drew）受邀11月7日至10日訪台，今天到訪健保署，署長李伯璋親自接待並向德魯總理簡報全民健保制度、數位轉型與創新成果。

李伯璋說，人民的健康為治國之根本，健保署因應時代潮流的進步，不斷改革舊思維，並推出新措施，確保全民健保永續經營，維護國人健康。

聖克里斯多福及尼維斯位於中美洲加勒比海地區，是一個由聖克里斯多福島和尼維斯島組成的聯邦制島國。聖克里斯多福及尼維斯聯邦總理率高層官員一行9人到訪健保署，其中總理德魯及外交部長道格拉斯（Denzil Douglas）議員皆有醫師專業背景，對醫療健保深具興趣及使命感。

此次外交部安排聖克總理訪台，因全民健保制度享譽國際，健保署列為主要參訪機關之一。署長李伯璋就近年來健保署推動分級醫療、健保 APP、虛擬健保卡的創新作法，分享全民健保在全球新冠肺炎疫情中如何以創新的數位健康照護應用，守護民眾健康的亮麗成果。同時為因應後疫情時代的健康挑戰，包括新藥、新科技、新治療方式，基於使用者付費的概念，對於全民健保部分負擔調整政策規劃理念等。

李伯璋說，人民的健康是治國之根本，建立完善的醫療保健制度，為德魯總理的首要政務之一，此次參訪健保署收獲滿滿，並針對雙方關心的議題深入交換意見，希望未來有更多合作交流。

李伯璋親自向德魯總理簡報全民健保自民國84年3月1日實施以來保障全民健康的成就，及重要政策與措施，並接受德魯總理一行訪賓問答，更介紹8月份Springer出版的健保英文專書。李伯璋說，「健保署因應時代潮流的進步，不斷改革舊思維並推出新措施，以確保全民健保永續經營，維護台灣民眾健康。

李伯璋說，衛福部長薛瑞元日前指出，醫療品質提升一定要增加醫療費用，但費用增加品質不一定提升，所以當醫療費用增加時，一定要促使品質提升，兩者掛勾。聖克訪問團就全民健保經營應用及未來發展，提出各項意見，包括台灣健康照護的成果與未來發展趨勢，讓健保制度再度獲得國際的肯定。