小綠綠擠爆總統府 蔡英文為北一女樂儀旗隊授旗

蔡英文總統今天上午接見北一女樂儀旗隊赴美國玫瑰花車大遊行演出同學，並授旗為同學們加油打氣。蔡總統表示，能在這場百年歷史的慶典演出，真的非常不簡單，也感謝各部會、民間單位的協助，以及師長們的照顧與帶領，更要感謝樂儀旗隊同學們努力的練習付出，讓台灣可以再次被世界看見。

蔡總統到場後，首先接受北一女儀隊同學致敬，並欣賞樂旗隊演出。蔡總統致詞歡迎同學們來到總統府，她並表示，雖然北一女和總統府是鄰居，但很少看到那麼多北一女的學生出現在總統府，也是她七年總統任內第一次。她也說，北一女樂儀隊上次受邀到美國玫瑰花車演出已經是2005年。距離這次，已經有18年的時間，在場的同學可能都還沒出生，能夠參與這次盛會，相信大家都覺得很興奮。

蔡總統說，睽違18年，也代表不是每個總統都有機會為大家授旗。今天，對她來說是難得的機會，很高興可以在同學們演出前，替大家加油打氣。

蔡總統表示，國門開放後，台灣要努力深化與世界的交流。從剛剛的演出中，她看到，大家很專注做自己熱愛的事情，而且做得很好，這樣自信、堅定的精神，一定會讓我們的隊伍更加亮眼，向國際展現台灣的堅韌與活力。

蔡總統提到，上個月，日本「橘高校吹奏樂部」來台灣參加國慶，北一女的同學不僅非常熱情地款待，在演出交流時，更展現屬於北一女樂儀旗隊的獨特風格和態度，令人感到與有榮焉。也因為同學們真摯的情誼，讓橘高校的同學們都說一定要再回來台灣，這不僅為兩校開創美好的友誼，也讓台日之間的關係更加堅定、緊密。

蔡總統認為，北一女與橘高校的交流中，大家都展現了優秀的風範，帶領台灣走向世界。她相信，在玫瑰花車大遊行，大家也都準備好，代表台灣和世界交朋友。

蔡總統認為，能夠在這場百年歷史的慶典演出，真的非常不簡單，她要感謝在場各部會、民間單位的協助，以及師長們的照顧與帶領，更要感謝樂儀旗隊同學們努力的練習付出，讓台灣可以再次被世界看見。