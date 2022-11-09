九合一大選後內閣改組？ 蘇貞昌冷回：傳聞快四年了

九合一大選月底即將投票選舉，藍綠競戰爭奪縣市長席次勝負難料，外界傳出選後內閣可能改組，對此，行政院長蘇貞昌今天上午說，從他上任行政院長第一天，就有這個傳聞，已經快四年了，因為只有這種傳聞才會有新聞。

蘇貞昌由行政院秘書長李孟諺、桃園市長鄭文燦、立委鄭運鵬、呂玉玲、湯蕙禎及交通部次長胡湘麟等人陪同，主持桃園地鐵計畫CJ18標平鎮站路段地下化工程動土祈福典禮，平鎮區議員候選人、里長 地方民眾多人參加見證。

針對月底大戰後，藍綠各縣市長席次變化，內閣可能改組傳聞不斷，蘇貞昌說，從他上任行政院長第一天，這個傳聞就傳到現在，已經快四年了。

蘇說，也不是只有他當行政院長有這種傳聞，任何人當行政院長，從第一天開始一定會有這種傳聞，只有這種傳聞才會有新聞，如果沒有改組也是新聞、改組也是新聞，這樣才會有新聞。