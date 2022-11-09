快訊

免費快篩擴大發放對象 王必勝：不會透過實名制 周五公布上路時間

70.3萬劑莫德納BA.5次世代疫苗明早抵台 預計18日起開放接種

直播／確診較上周降25% 今增本土24,798例、66病歿

聽新聞
test
0:00 / 0:00

九合一大選後內閣改組？ 蘇貞昌冷回：傳聞快四年了

聯合報／ 記者曾增勳／桃園即時報導
外傳選後內閣改組，行政院長蘇貞昌（中）說從他上任行政院長第一天，傳聞已經快四年了。記者曾增勳／攝影
外傳選後內閣改組，行政院長蘇貞昌（中）說從他上任行政院長第一天，傳聞已經快四年了。記者曾增勳／攝影

九合一大選月底即將投票選舉，藍綠競戰爭奪縣市長席次勝負難料，外界傳出選後內閣可能改組，對此，行政院蘇貞昌今天上午說，從他上任行政院長第一天，就有這個傳聞，已經快四年了，因為只有這種傳聞才會有新聞。

蘇貞昌由行政院秘書長李孟諺、桃園市長鄭文燦、立委鄭運鵬、呂玉玲、湯蕙禎及交通部次長胡湘麟等人陪同，主持桃園地鐵計畫CJ18標平鎮站路段地下化工程動土祈福典禮，平鎮區議員候選人、里長 地方民眾多人參加見證。

針對月底大戰後，藍綠各縣市長席次變化，內閣可能改組傳聞不斷，蘇貞昌說，從他上任行政院長第一天，這個傳聞就傳到現在，已經快四年了。

蘇說，也不是只有他當行政院長有這種傳聞，任何人當行政院長，從第一天開始一定會有這種傳聞，只有這種傳聞才會有新聞，如果沒有改組也是新聞、改組也是新聞，這樣才會有新聞。

行政院 蘇貞昌

延伸閱讀

桃園地鐵補助拿張善政比 蘇貞昌：一比就知誰有魄力

全台槍擊頻傳治安惡化 蘇貞昌：治安無假期歹徒勿試法

北北基桃月票1200大撒幣？蘇貞昌：不要讓藍執政

影／1200月票大撒幣？蘇揆嗆：藍營反對就別給執政機會

相關新聞

斷交國積欠台灣逾150億 輸出入銀行：該訴訟就訴訟

民進黨立委郭國文今天在立法院質詢時關注斷交國積欠台灣款項逾新台幣150億元，不要變成呆帳。對此，中國輸出入銀行總經理戴燈...

林佳龍提「北海七星」計畫 要翻轉新北偏鄉

民進黨新北市長候選人林佳龍今日在前立法委員呂孫綾、發言人李坤城議員、議員候選人彭莉惠以及競辦政策中心執行長王義川的陪同下...

小綠綠擠爆總統府 蔡英文為北一女樂儀旗隊授旗

蔡英文總統今天上午接見北一女樂儀旗隊赴美國玫瑰花車大遊行演出同學，並授旗為同學們加油打氣。蔡總統表示，能在這場百年歷史的...

不認為台灣現荷蘭病 財長：中小企業很多隱形冠軍

國民黨立委林德福今天質詢關注台灣產業發展過度集中科技業，質疑是否有荷蘭病現象；財政部長蘇建榮說，不認為，最主要因為台灣產...

7萬警察不能投票 藍委籲警政署檢討

「警察在選舉當天要值勤維護選安，難道他們不用投票？」藍委陳玉珍9日質詢時表示，法務部對於幽靈人口定義不明確，曾有民眾返鄉投票就被檢調訊問，呼籲法務部要定義清楚，她並敦促中選會設立不在籍投票；另外她也質

九合一大選後內閣改組？ 蘇貞昌冷回：傳聞快四年了

九合一大選月底即將投票選舉，藍綠競戰爭奪縣市長席次勝負難料，外界傳出選後內閣可能改組，對此，行政院長蘇貞昌今天上午說，從...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。