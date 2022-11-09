7萬警察不能投票 藍委籲警政署檢討

「警察在選舉當天要值勤維護選安，難道他們不用投票？」藍委陳玉珍9日質詢時表示，法務部對於幽靈人口定義不明確，曾有民眾返鄉投票就被檢調訊問，呼籲法務部要定義清楚，她並敦促中選會設立不在籍投票；另外她也質疑有7萬名警察因選舉當天執勤，投票權遭剝奪，但警政署僅表示會做檢討。

定義幽靈人口

陳玉珍表示，法務部在書面報告中強調，針對反賄選或是相關選舉舞弊的狀況，要「防杜虛設戶口（幽靈人口）」與「假訊息」，但她質疑，如果只是單純崇拜某縣市候選人，因此在選前遷戶口去支持，與該候選人並無對價關係，難道也算是幽靈人口嗎？法務部長蔡清祥表示，要尊重檢察官判斷。

陳玉珍另外也問說，假設某甲從台中出身，但因為工作或就學關係到他鄉，投票才返鄉，這樣也算幽靈人口嗎？蔡清祥表示，某甲與在地有連結，不算幽靈人口；但陳玉珍不滿指出，過去在金門有類似狀況，卻遭到檢調為難，她呼籲法務部應該有客觀標準，蔡清祥僅表示，若有接獲檢舉才會調查，只是要釐清疑慮。

警察也要投票

陳玉珍另外質疑，全台有7萬警察，選舉當天都要值勤，難道投票權要因此被剝奪嗎？警政署副署長林順家回應說，若警員工作地與戶籍地相同，或距離1-2個小時之內，可透過輪班去投票，但陳玉珍質疑，並非所有警察工作地都與戶籍地相近，希望警政署能有檢討措施，林順家雖表示會檢討，但並未再詳細說明。

民進黨立委陳歐珀則質疑，法務部雖然很盡力在查賄選，但我國賄選仍層出不窮，他認為原因是一審雖有84%的有罪率，但到二審就會低很多，導致候選人食髓知味、不怕司法制裁，他呼籲司法院加強對法官內控，否則民眾會質疑司法的獨立性。

強化法官內控

司法院副秘書長黃麒倫則說，刑事訴訟採證據嚴格認定，因此不能輕易定罪，宜蘭雖有法官因貪瀆、嫖妓遭判有罪，但在法界僅是少數，「其他法官不會有這樣的問題」。

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