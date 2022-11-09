段宜康批害自己人 徐巧芯回擊：你小老妹說市長隨便投

國民黨台北市議員徐巧芯日前公布民進黨台北市長候選人陳時中「摟人妻」照引發輿論熱議，民進黨前立委段宜康昨天在臉書說「徐巧芯害自己人」。徐巧芯今天反擊回嗆，若再講一樣的言論，她就要說出「段宜康的小老妹」參加活動時說市長可以隨便投的消息，也反問這些人是不是在害陳時中？

段宜康昨天在臉書發文寫下「高虹安害自己，徐巧芯害自己人」。徐巧芯在段宜康貼文下留言反批「你謎樣的2900萬害了整個民進黨，你的小弟林秉樞還害了高嘉瑜，欠的曲棍球什麼時候要吞，上次給你的錄音筆怎麼不肯收，段老大換你叫他林老大沒」，吸引上千人按讚。

徐巧芯今天接受中廣新聞網「千秋萬事」節目主持人王淺秋訪問。徐巧芯在節目上向段宜康喊話，表示段宜康若再講一次一樣的話，她就要把民進黨候選人、段宜康的「小老妹」在參加活動時說市長可以隨便投的消息講出來是誰。

徐巧芯說，若民進黨的人，像議員這樣已經覺得市長可以隨便投，她要請問段宜康，段說她害蔣萬安，那這些人又在害誰呢？這些人是不是害陳時中？

徐巧芯說，台北市已經幾乎有很多民進黨議員想和陳時中切割，地方上開始聽到「市長喜歡投誰沒關係，你們自己決定就好」，類似的說法不是害陳時中嗎？