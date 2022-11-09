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全台槍擊頻傳治安惡化 蘇貞昌：治安無假期歹徒勿試法

聯合報／ 記者曾增勳／桃園即時報導
全台槍擊頻傳，行政院長蘇貞昌（中）說治安無假期，奉勸歹徒不要以身試法。記者曾增勳／攝影
全台槍擊頻傳，行政院長蘇貞昌（中）說治安無假期，奉勸歹徒不要以身試法。記者曾增勳／攝影

全台最近發生多起槍擊案，內政部長徐國勇說治安由他負全責，治安挨批，對此，行政院蘇貞昌今天上午表示，治安沒有假期，緝毒、掃黑、打詐絕不縮手，希望全國民眾支持警方。他奉勸歹徒不要以身試法。

蘇貞昌由行政院秘書長李孟諺、桃園市長鄭文燦、立委鄭運鵬、呂玉玲、湯蕙禎及交通部次長胡湘麟等人陪同，主持桃園地鐵計畫CJ18標平鎮站路段地下化工程動土祈福典禮，這項平鎮站工程動土也是桃園鐵路地下化主線工程第一個動工站體，平鎮區議員候選人、里長 地方民眾多人參加見證。

蘇貞昌表示，治安沒有假期，緝毒、掃黑、打詐絕不縮手，民眾對這幾年治安各方面進步肯定，但是「我們（政府）」絕不能自滿，剛剛發動新一波掃蕩，救出許多被害人，把許多作奸犯科的人繩之以法。

蘇貞昌說，他要特別警告不法之徒，台灣的治安絕對中央、地方全國動起來，掃黑、打詐、緝毒絕對不鬆懈，剛剛緝毒有重大收穫，希望歹徒不要以身試法，希望全國民眾看到有可疑人事物，都告訴警方，也希望全國民眾支持警方，才能有好的治安。

蘇貞昌 行政院 槍枝 槍擊

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