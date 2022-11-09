左正東：應認真面對陳時中牽手故事所傷害的家庭價值

民進黨台北市長候選人陳時中牽手人妻引發熱議，國民黨大陸部前主任左正東今天在臉書發文表示，關於陳時中牽手一事，身為男性，他不敢嘲笑，更不敢批評，只能見不賢內自省，提醒自己要更注意和異性的互動。

左正東表示，其實，陳時中的危機很大一部分出自回應。如果陳坦然面對，表達歉意，說不定還會小小加分。然而，陳卻說因為辯論會表現的好，所以招致對手攻擊。這樣的「反守為攻」，加上一些似是而非的辯駁，反而顯得對於越界行為的毫無恥感，更提升原本不低的仇恨值，既不恰當，也不聰明。

左正東說，這應該是民進黨「戰狼」性格使然，在民進黨「敢於鬥爭」的DNA中，很難容忍自曝其短的道歉行為。

左正東進一步指出，比陳時中更值得檢討的是「范雲現象」。曾經擔任婦女新知董事長的范雲，其對於女權議題的雙標言行早已眾所皆知。此次事件，范雲不但沒有勸陳時中道歉，反而指責女性爆料者冷血無知，令人瞠目結舌。無怪乎她臉書上一篇支持女性的貼文，底下居然滿滿的對於她此次發言的批評。在很多人心中，范雲已經沒有為女權運動代言的資格，而是不受歡迎的反指標。

左正東表示，從更深的層次來說，「范雲現象」是反省「政治正確」的契機。「政治正確」本指出於特定價值觀，要求公眾人物言行需要滿足特定條件，以避免冒犯特定群體。女性、高學歷、從事學生運動、創立左翼政黨的范雲，也曾經引領台灣的「政治正確」風潮（民主、性別平權、本土）。

他表示，如今，范雲淪為反指標的現象，不能只從她個人問政的荒誕言行加以批判，而應該反省，台灣的「政治正確」運動是否來到該認真反省的轉折點？「政治正確」運動是是不是真的帶來社會的進步？還是因為每天的文化戰爭撕裂社會，甚至帶來社會的解體？

左正東說，期盼國民黨的同志們不要只是挖掘誰和誰牽手的故事細節，而是能認真面對牽手故事所傷害的家庭價值，讓這個故事所吸引的大眾關注，成為一場價值反攻的起點。