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蔣陣營打臉北北基桃1200月票 酸請姚文智當電影題材？

聯合報／ 記者潘才鉉／台北即時報導
國民黨台北市長候選人蔣萬安陣營今天上午舉行「敲中大會」記者會，台北市議員王鴻薇、蔣萬安競選辦公室副發言人蕭羽耘出席。圖／摘自蕭羽耘臉書
國民黨台北市長候選人蔣萬安陣營今天上午舉行「敲中大會」記者會，台北市議員王鴻薇、蔣萬安競選辦公室副發言人蕭羽耘出席。圖／摘自蕭羽耘臉書

民進黨8日推出北北基桃1200元月票，國民黨台北市長候選人蔣萬安陣營今天上午舉行「敲中大會」記者會，大酸綠營所提政見，先是抄襲、再被打臉，更酸民進黨曾參選台北市長的姚文智，過去批評雙北1280月票是政策買票，如今北北基桃1200要不要請姚文智作為電影題材？

記者會由台北市議員王鴻薇、蔣萬安競選辦公室副發言人蕭羽耘出席。王鴻薇批評，昨天綠營北北基桃候選人推定期月票，根本似曾相似，質疑「是你們原創嗎？」

王鴻薇說，早在10月7日國民黨桃園市長候選人張善政、基隆市長候選人謝國樑已經和洪孟楷、游毓蘭和開公聽會，台鐵、基捷要納入雙北定期月票，而民進黨昨天抄好抄滿，難道就是在跟在野黨致敬？昨天在推的時候有沒有謝謝藍營這四位？

王鴻薇說，目前1280月票在雙北推出，分別由民眾黨、國民黨執政，她反問，民進黨所執政的基隆市與桃園市在幹什麼？在睡覺嗎？更批評基、桃兩位候選人蔡適應、鄭運鵬都當了6年立委，在立法院可曾提出案？等到選舉才赫然想起，所以來抄一抄國民黨政策，這實在睡得太久。

王鴻薇說，由於1280月票必須做出補貼，分別是台北市6成、新北市4成來分擔，雙北相加補貼金額一年最高達到10億，因此昨天交通部立刻出來打臉，若降到1200元補貼金額高達35億，但綠營丟臉之後，再由行政院長蘇貞昌說來中央研議補助。

王鴻薇說，現在北捷補助最多，擴大月票主要要補貼的是台鐵通勤族，要不要問一下台鐵？台鐵現在虧損累累，錢從哪裡來？她批評，還是綠營選前開支票、畫大餅就好，選後做不到就算了？

王鴻薇說，過去姚文智曾批評雙北1280月票，是「解嚴時代的政策買票」，如今北北基桃1200又是什麼？政策買票2.0？要不要請姚文智作為電影題材。

王鴻薇說，民進黨前言不對後語，抄好抄滿，月票當然希望擴大服務範圍，但必須評估財財務可行性，不可拖垮市政。

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