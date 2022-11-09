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苗栗縣長選情最新民調公布 徐定禎：勢均力敵只差2張票

聯合報／ 記者胡蓬生／苗栗即時報導
民進黨苗栗縣長候選人徐定禎呼籲選民「返鄉投票」及「集中選票」支持他。聯合報資料照片
民進黨苗栗縣長候選人徐定禎呼籲選民「返鄉投票」及「集中選票」支持他。聯合報資料照片

民進黨苗栗縣長候選人徐定禎針對聯合報公布的縣長選情最新民調，今天強調他20％的支持度與對手無黨籍鍾東錦的25％支持度「差距在誤差範圍內，雙方勢均力敵」，目前他只差「返鄉投票」及「集中選票」這兩張票，呼籲選民拒絕黑金、翻轉苗栗。

徐定禎強調，苗栗等了72年終於迎來翻轉的關鍵歷史時刻，台灣派沒有分裂本錢，為下一代將來，一定要集中選票。返鄉青年手中那張票是終結苗栗黑金政治、派系政治最重要的一票，翻轉苗栗要集中每個台灣派、苗栗派手中的票，當然也包括北漂及南漂民眾，請大家一起把票催出來。

徐定禎指出，從多份民調趨勢看，未表態率仍維持四成，這四成選民可能左右選情發展，他透過勤走基層、辦問政說明會、文青親子市集和青年音樂會廣泛接觸不同年齡層、不同群體選民，獲得熱烈回響及參與，他努力擴大支持度，有信心成功爭取年輕、中間選民支持。

徐定禎也強調，進入選前倒數兩周，國民黨提名的候選人謝福弘能不能成功集中正藍軍選票，也是影響選情重要因素，國民黨組織基本盤會不會選前歸隊，後續發展有待觀察。

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