花蓮市長之爭藍營激鬥 魏嘉彥、李秋旺各擁大咖支持

花蓮市長之爭藍營內部激鬥，魏嘉彥今天公布新北市長侯友宜懇託支持的影片；李秋旺也有黨主席朱立倫支持，黨內大咖各自相挺。

下屆花蓮市長選舉國民黨內因為有縣議員魏嘉彥、李秋旺先後表態參選，採開放選舉，兩人都具基層實力，近日更紛紛邀請黨內大咖相助，競爭相當激烈。

魏嘉彥的粉絲專頁最近公布一段影片，是「藍營最強母雞」侯友宜親自錄製，為魏嘉彥加油打氣，也向花蓮鄉親懇託，侯友宜表示，魏嘉彥在議員任內非常認真，做得很好，所以願意推薦，也大讚魏嘉彥有年輕人的活力、創造力，以及厚實的民意代表基礎，未來當選市長，一起「侯侯做事情」，為花蓮市民拚好日子。

魏嘉彥表示，侯友宜施政滿意度全台最高，是國民黨最強「母雞」，施政認真、務實、是不分黨派縣市長候選人學習典範，他很認同為侯只要「好好做事」，選舉的過程不攻擊對手，只闡述政策理念都精神，這也是他這次參選的主軸，就是提出政見並拒絕政治口水，讓選舉回歸選賢與能的本質。

同黨選舉對手李秋旺也在臉書公布與朱立倫、縣長徐榛蔚的合照，感謝朱立倫、徐榛蔚對他的肯定與支持。