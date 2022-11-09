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倫敦大學改蔡英文學位頒發日期 林環牆批淪論文門共犯

聯合報／ 記者林銘翰／台北即時報導
旅美學者林環牆昨天揭露，英國倫敦大學最近突然更改總統蔡英文博士學位的頒發日期。圖／取自林環牆臉書
旅美學者林環牆昨天揭露，英國倫敦大學最近突然更改總統蔡英文博士學位的頒發日期。圖／取自林環牆臉書

旅美學者林環牆昨天揭露，英國倫敦大學最近突然更改蔡英文總統博士學位的頒發日期，他認為博士學位頒發月份出現矛盾，是蔡英文捏造畢業證書、詐騙博士學歷的一項關鍵旁證，更是英國校方不顧學術倫理，違法淪落為蔡英文論文門共犯的鐵證。

林環牆昨天在臉書以「論文們英國端重磅發展」為題發文指出，根據論文門英國端最新的發展，倫敦大學官網突然在今年10月11日與11月8日之間，更改所謂「蔡英文博士學位」的頒發日期。

林環牆說明，現在倫敦大學更改後的頒發日期為1984年3月，這與蔡英文2019年7月10日在台北Dcard總部親手展示補發博士證書的頒發日期1984年3月14日「變成一致」，但是有趣的是，倫敦大學今年2月3日在其官網首度貼出的學位頒發日期卻是1984年2月。

林環牆批評，有關博士學位頒發月份出現矛盾，這是蔡英文捏造畢業證書、詐騙博士學歷的一項關鍵旁證，更是英國校方不顧學術倫理，違法淪落為蔡英文論文門共犯的鐵證。

林環牆表示，自己與台大名譽教授賀德芬、教授彭文正在今年2月9日遞交一份英文的聯合聲明給倫敦大學校長與倫敦政經學院長，他們在該聲明裡直指學位頒發月份矛盾的荒誕與顯露的詐欺事實。

然而，林環牆說，英國校方迄今仍未針對他們提出的諸多問題有任何回應，英國校方已經明顯違背該國自由資訊法（FOIA）的規範。

林環牆認為，倫敦大學在最近1個月內突然更改學位頒發日期，他的解讀是自己在今年10月10日向英國一審行政法庭提起申訴，目前正在審理當中，這已經對倫敦大學與倫敦政經學院產生相當的壓力，「他們大概緊張了」。

林環牆也說，他特地運用網站時光機（Wayback Machine）提供的網頁檔案回溯服務，挖掘出倫敦大學更改所謂「蔡英文博士學位」頒發日期的時間痕跡，可以發現直到今年10月11日，倫敦大學官網登載的頒發日期是1984年2月，但是到了今年11月8日，卻被更改為1984年3月。

林環牆表示，在面對行政法庭新一波的壓力之下，倫敦大學、倫敦政經學院顯然已經感到心虛害怕，倫敦大學官網的聲明是一塊遮羞布，「他們現在已慌到需要把學位頒發日期也更改了，問題是這一塊處處破洞的遮羞布遮掩得了蔡英文的論文門醜聞嗎？我們等著看。」

林環牆 蔡英文

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