僑委會花85萬送僑胞用不到的悠遊卡 立委轟亂花錢

行政院僑務委員會今年成立90周年，編列100萬元「辦理90周年慶酒會，文化訪問團行前公演等活動」，立委馬文君說，僑委會竟然花掉85萬元製作「僑委會90周年紀念悠遊卡」，沒有讓僑胞看見台灣之美，而是送給僑胞在海外不能使用，只能在台灣使用的悠遊卡，讓僑胞相當傻眼。

馬文君說，僑委會是國家僑政專責機關，民國21年4月16日於國民政府南京時期依法成立，孫中山先生說華僑為革命之母，「中華民國憲法」明訂保護僑民權益，僑委會是有歷史性與時代意義的部會機關。

僑委會慶祝成立90周年，獲得朝野委員的支持，馬文君在上年度預算審查時，建議把部分經費舉辦一系列僑務史料、文物、文獻特展回顧活動，將中華民國大陸時期、播遷來台時期僑務推動歷程完整呈現，更能見證僑委會歷史，凝聚僑胞向心力。

沒想到，最近她發現僑委會執行這筆預算，竟然花掉85萬元製作「僑委會90周年紀念悠遊卡」，顯然說一套做一套，因為預算審議通過是舉辦慶祝酒會，卻沒有讓僑胞看見台灣之美，而是製做一張送給僑胞在海外不能使用，只能在台灣使用的悠遊卡，何況海外台僑有205萬人，9500張悠遊卡也是「粥少僧多」，淪為僑委會餽贈的工具，顯然預算太過浮誇。

馬文君說，僑委會相較其他部會預算規模算很小，資源更應該花在刀口上，而不是消化預算，製作不切實際的禮品，讓僑胞感受不到僑委會的用心與努力。