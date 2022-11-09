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民間團體立法院陳情 菸害防制法修正草案立法延宕

聯合報／ 記者高凌雲
新北市家長志工教育成長協會上午前往立法院陳情，要求立法院加快腳步，盡早三讀通過查菸害防制法修正草案。照片來源/新北市家長志工教育成長協會
新北市家長志工教育成長協會上午前往立法院陳情，要求立法院加快腳步，盡早三讀通過查菸害防制法修正草案。照片來源/新北市家長志工教育成長協會

菸害防制法修正草案在立法院社福衛環委員會逐條審查後，目前仍等待朝野黨團協商。民間團體上午到立法院陳情，希望立法院加快腳步，三讀通過菸害防制法修正案。

發動抗議陳情的新北市家長志工教育成長協會，以行動劇表達訴求，志工躺在臨時搬來三張床墊上睡覺，抗議立法院就像法案沉睡的床墊，立委讓法案睡著了，不但把審議時間睡掉了，更把全國民眾健康拖入膏肓，現場志工大喊菸防法起床了，希望立委趕緊讓菸害防制法修正案三讀通過。

協會理事長何若萍說，菸防法每拖一天，就多一個國民受到煙害的侵擾。根據國健署最新估計，全台有近八萬名學生淪為吸菸族。民調顯示，台灣超過六成民眾支持行政院版本菸害防制法完成修法，修正草案包括禁止電子煙在內等類菸品、納管加熱菸、禁止加味菸，提高禁止吸菸年齡至20歲，擴大室內公共場所禁菸並加重罰則。何若萍表示，應該明訂全面禁售紙菸，並且設定落日條款。

台大退休教授魏國彥最近曾投書媒體指出，美國有研究報告顯示，肺部專科醫師不認為尼古丁的攝入與慢性阻塞性肺病呈現正相關，雖然尼古丁是菸草製品讓人成癮的原因，大多數菸草引發的疾病，不是由尼古丁引起，是由菸草燃燒時同時產生的煙霧與有害物質所致。只要燃燒產生煙霧的有害化學物質，就會引發心血管及肺部相關疾病，問題關鍵在燃燒，不是尼古丁。

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