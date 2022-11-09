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批衛福部修辦法當高端槍手 藍告薛瑞元、周志浩圖利罪

聯合報／ 記者程遠述／台北即時報導
國民黨立法院黨團批評衛福部幫高端疫苗保護力報告當槍手，今早國民黨團到台北地檢署，告發衛福部部長薛瑞元及疾管署署長周志浩圖利罪。記者程遠述／攝影
國民黨立法院黨團批評衛福部幫高端疫苗保護力報告當槍手，今早國民黨團到台北地檢署，告發衛福部部長薛瑞元及疾管署署長周志浩圖利罪。記者程遠述／攝影

國民黨立法院黨團今早到台北地檢署，告發衛福部部長薛瑞元及疾管署署長周志浩圖利罪。國民黨立委林思銘指出，高端疫苗的保護力報告，竟是由疾管署當槍手替高端補考、繳作業，有護航圖利嫌疑，因此告發兩人。國民黨立委李德維也強調，7月27日高端送出保護效益報告，同天衛福部配合修辦法，讓衛福部可以幫忙做報告掩護「這不是圖利、什麼才是圖利？」

林思銘表示，根據報導，衛福部替高端做保護力效益報告，疾管署也自認、不爭執事實，都證明衛福部公然護航圖利高端公司，根本是目無法紀，因此今早告發薛瑞元、周志浩違反「貪污治罪條例第6條第1項第4款」公務員對於主管或監督之事務圖利罪以及「刑法第131條」公務員圖利罪。

李德維指出，7月27日高端為了保有EUA（緊急使用授權），送出保護力效益報告，同一天衛福部配合修訂「特定藥品專案核准製造及輸入辦法」，不僅讓原本只有藥廠提出EUA申請，改成疾管署也可提出，更容許疾管署不必經人體研究倫理委員會審查，就可搜集施打疫苗民眾資訊，來幫高端做疫苗效益報告，衛福部玩法、弄法「真的是惡質可惡、不要臉。」

李德維質疑，國民黨團提出相關告訴，因為衛福部不僅為高端補考、代答，還自己審查過關，如果公務員可以這樣護航，「中華民國還有法法治嗎？」他也要問，衛福部有對其他藥廠做類似服務嗎？衛福部此舉是為了民進黨台北市長候選人陳時中選舉？還是為高端股價獲利？或為衛福部過去決策失誤做掩護？

李德維指出，希望司法單 秉持公正立場，查辦相關訊息內容，不可以讓少數公務員及惡質廠商違法。

高端疫苗 衛福部 國民黨

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