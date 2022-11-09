中科院：六型軍規無人機釋商 保證杜絕中資與大陸零件

國慶煙火表演的群演無人機被爆都是大陸技術與裝備，當夜表演時曾在空中排列出中科院研發的大型無人機與英文縮寫，明顯為中科院作宣傳。中科院長張忠誠上午在立法院坦承，中科院當時確曾委由該團隊作相關宣傳，但該團隊與表演機具與中科院無關。他說，中科院未來六型軍規無人機的委商，會嚴格管制杜絕中資與大陸零件。

立法院外交及國防委員會上午邀請國防部長邱國正報告「國軍所屬空置土地、營區、訓練場地平日巡察維護作法及未來運用規劃」，併請財政部國有財產署副署長列席，並備質詢。民進黨立委羅致政質疑，國慶煙火無人機展示，涉及中國製造。當時中科院是否有涉入？無人機表演時曾經排列出中科院英文字樣，中科院當時是否曾涉入此案？

中科院長張忠誠表示，中科院當時未參與無人機表演，但曾委表演團隊打出中科院研發大型無人機「騰雲機」模型。立委質疑，中科院當時「沾光」，「現在卻說跟我無關？」

張忠誠說，廠商不只打了騰雲機，還有很多。他坦承中科院曾委廠商打了騰雲機UAV外型，但使用排列的無人機派遣與中科院無關，沒有參與。

對中科院無人機釋商，軍方是否可保證無中國廠商技術、零件？張忠誠表示，中科院負責的六型軍規型無人機，絕對不會有陸資與中國零件，會嚴格執行。他說，民間發無人機技術非常成熟，但民間發展無人機與中科院無涉，他也管不到；中科院無人機釋商約80%，會嚴格管制杜絕中資與大陸零件。