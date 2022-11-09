國慶無人機秀使用大陸貨 陳學聖：早在1個月前就舉證

今年在故宮南院舉辦的國慶無人機秀，遭踢爆除了充電用的電是台製的之外，其他全部是大陸貨。對此，國家政策研究基金會教文體育組召集人陳學聖表示，早在1個月前，他就舉證，故宮南院舉辦無人機及水舞活動至今，連續3年都以限制性招標給「台灣希望創新」這家公司，有違法之嫌。

陳學聖說，當時故宮回應說一切均依法辦理，但現被踢爆，這個廠商幾乎全用大陸貨，完全違反招標需知第11條的「不允許供應大陸地區標的」規定。

陳學聖認為，假如這家廠商是全國唯一或最優的無人機廠商，長期以限制性招標選定它，或許還說得過去。可是，今年6月虎尾科大「智慧巡檢用無人機」公開標案，「台灣希望創新」也有投標，卻輸給其他廠商，證明它既非唯一，也未必最優。

陳學聖說，更令人痛心的是，當初故宮力推無人機，理由是讓全世界看到台灣自己從硬體製造到軟體研發，已具備世界級的水準。如今這謊言被拆穿，原來從裡到外，根本就是一個騙局，這是故宮的不察。

陳學聖說，但另方面，故宮主事者又拼命在亂查，查前朝舊帳，獵巫爆料員工。像近日炒作「黃河蘭州浮橋圖」事件，故宮對外謊稱沒有懲處也沒有修復，企圖抹黑前朝。數一數二資深盧姓研究員說了真話，綠委和院長竟口徑一致，要「嚴處」她，試問以後還有誰敢在故宮說真話？

陳學聖表示，現在故宮一再放話要「解密」舊往公文，連進出庫房簽名簿也在翻查，準備下一波的宮鬥，如此的故宮，對己違法行徑忽而不察，卻亂查清算異己，這已毫無誠信可言，未來誰又相信之後「解密」的真假？有沒有可能造謠、抹黑？此刻腥風血雨下的故宮，還有誰能制的住它呢？