新科立委吳欣盈：不能選自己的家庭 但能走自己的路

新光吳家第三代吳欣盈懷孕擔任台灣民眾黨立委備受關注，她昨天首次談到上任5天來的心情，說像步步驚魂的闖關遊戲，雖「不能選自己的家庭，但能走自己的路」，盼未來14個月內把想做的事做完。

接連迎來母親與立委角色，對吳欣盈來說都是人生初體驗，她說自己和一般職業婦女一樣，要兼顧工作和家庭，懷孕後作息沒有太大變化，身體也沒有特別不舒服，「照運動、照爬山」。

她說辦公室團隊有前立委蔡壁如留下的助理，也有自己帶來的新成員，彼此都還在磨合中，所以首次質詢時，還無法精準抓在15分鐘，雖然那天因為忘了拿遙控筆上台，且因遙控螢幕顯示時間差，讓她有點「卡卡」而失焦，但未來問政會著重在國際競爭力、女權保障、銀髮經濟等面向，用立委角色去解決過去看見的問題。

有立委認為，蔡政府提的2050淨零排放路徑圖是「迷航圖」，擺明了敷衍了事。吳欣盈說，很多台灣問題不需用對立的方式解決，未來的問政也會將氣候變遷加上企業永續跟產業結合，質詢部會相關解決方案和計畫。

吳欣盈說，新光人壽明年60周年、基金會40年，長期推動了很多和永續議題相關的案子，包括動物、環境、水資源等，大企業轉型較快，小企業需要大企業當火車頭將供應鏈做出來；之前用慈善、投資和產業的角度看，現在轉換跑道和身分，會用新角色在體制內重新思考。

昨天是吳欣盈第一次和黨內立委舉行黨團記者會，會上提到瑞典老年年金的「橘色信封」（Orange Envelope）政策，她認為可借鏡，且應重啟延宕6年的總統府國家年金改革委員會，提出勞保年金具體改革方案與時程。

吳欣盈指出，勞動基金截至9月底大虧超過新台幣5千億元，創下有史以來最高虧損，無論哪一黨執政，勞保年金具體改革方案都不能再等，現在就要著手解決問題。

是否會幫黨內候選人站台輔選？吳欣盈說，投票日逼近，她能做的就是把自己的工作做好，才不會影響到其他人的選情。

被問到會不會投入2024年選舉，她笑笑回答「現在還太遙遠」，強調自己知道想做什麼，但如何去做，「我需要一點時間」。