【即時短評】首都圈月票現在不能做？民進黨選前情勒？

民進黨推出首都生活圈共同政見，標榜大眾運輸月票更便宜、適用範圍更廣，此重磅政策牛肉一出，對民眾來固然是福音，但也不禁讓人想問，為何財源以中央為主的政策，現在不能馬上做，要和地方選舉掛鉤？難道是若民進黨在北北基桃選輸了，政見支票就不推了嗎？

首都通月票要降票價、擴大使用範圍，「錢從哪來」是最直覺會被想到的問題。這從陳時中所言「中央會支持」，以及林佳龍提及的「部會編列有相關預算」可得知，錢由中央政府挹注的大方向相當明確。昨天行政院長蘇貞昌更是順勢「接球」，表態中央會配合補助。

但外界不解的是，既然錢是中央要出，這項政策，為何之前不推出，要等到民進黨地方縣市長選情告急了才要提出？只為救選情，豈非中央行政資源赤裸裸地替地方選舉「政策買票」？更遑論當中包含了「不投民進黨，福利就沒了」的情緒勒索。

民進黨推首都圈聯合政見挑時機，不免讓人聯想，是否因為現在的雙北都非民進黨執政，所以中央的資源才遲遲不下放。但類似案例也並非頭一遭了。

日前民進黨「社群之夜」大造勢，黨主席蔡英文登場時，台上秀出「台灣隊長」斗大字樣，台上同樣如此高呼，但難道在地方選舉不支持民進黨的國人，就不能是「台灣隊」了嗎？

這也讓大家憶起去年疫情爆發，陸續出現「萬華是疫情破口」、「全國陪雙北坐牢」等謬論，只因為非綠營執政、地方首長的政治立場不同，雙北民眾就要被中央另眼相待、甚至懲罰？

施政不該分政黨、看顏色，是執政者的基本原則。首都圈月票擴大化若是好政策，且經費來源又以中央為主，那麼，無論選舉結果如何，都不該影響推動，否則，僅是又一個「綠能，你不能」的雙標騙票手段罷了。