【即時短評】首都圈月票現在不能做？民進黨選前情勒？

聯合報／ 本報記者蔡晉宇
民進黨基隆市長候選人蔡適應（右起）、新北市長候選人林佳龍、台北市長候選人陳時中及桃園市長候選人鄭運鵬八日一起舉行記者會，發表北北基桃「每月1200首都通交通月票」共同政見。記者邱德祥／攝影
民進黨基隆市長候選人蔡適應（右起）、新北市長候選人林佳龍、台北市長候選人陳時中及桃園市長候選人鄭運鵬八日一起舉行記者會，發表北北基桃「每月1200首都通交通月票」共同政見。記者邱德祥／攝影

民進黨推出首都生活圈共同政見，標榜大眾運輸月票更便宜、適用範圍更廣，此重磅政策牛肉一出，對民眾來固然是福音，但也不禁讓人想問，為何財源以中央為主的政策，現在不能馬上做，要和地方選舉掛鉤？難道是若民進黨在北北基桃選輸了，政見支票就不推了嗎？

首都通月票要降票價、擴大使用範圍，「錢從哪來」是最直覺會被想到的問題。這從陳時中所言「中央會支持」，以及林佳龍提及的「部會編列有相關預算」可得知，錢由中央政府挹注的大方向相當明確。昨天行政院長蘇貞昌更是順勢「接球」，表態中央會配合補助。

但外界不解的是，既然錢是中央要出，這項政策，為何之前不推出，要等到民進黨地方縣市長選情告急了才要提出？只為救選情，豈非中央行政資源赤裸裸地替地方選舉「政策買票」？更遑論當中包含了「不投民進黨，福利就沒了」的情緒勒索。

民進黨推首都圈聯合政見挑時機，不免讓人聯想，是否因為現在的雙北都非民進黨執政，所以中央的資源才遲遲不下放。但類似案例也並非頭一遭了。

日前民進黨「社群之夜」大造勢，黨主席蔡英文登場時，台上秀出「台灣隊長」斗大字樣，台上同樣如此高呼，但難道在地方選舉不支持民進黨的國人，就不能是「台灣隊」了嗎？

這也讓大家憶起去年疫情爆發，陸續出現「萬華是疫情破口」、「全國陪雙北坐牢」等謬論，只因為非綠營執政、地方首長的政治立場不同，雙北民眾就要被中央另眼相待、甚至懲罰？

施政不該分政黨、看顏色，是執政者的基本原則。首都圈月票擴大化若是好政策，且經費來源又以中央為主，那麼，無論選舉結果如何，都不該影響推動，否則，僅是又一個「綠能，你不能」的雙標騙票手段罷了。

民進黨 疫情

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